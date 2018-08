Bjergkongen brillerer fortsat, mens andre Tour-stjerner ender på hospitalet Dramatik i det spanske WorldTour-løb Clasica San Sebastian, hvor voldsomt styrt gik værst ud over colombianeren Egan Bernal og spanieren Mikel Landa.

Mindre end en uge efter at være hyldet på Champs-Élysées som bjergkonge i Tour de France leverede den 26-årige franskmand Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) i dag en ny brillant præstation, da han susede først over stregen i det spanske WorldTour-løb Clasica San Sebastian efter i spurten klart at have afvist sin eneste ledsager i finalen hollænderen Bauke Mollema (Trek-Segafredo).

De to nåede til mål 16 sekunder foran en gruppe på 8 ryttere anført af sejrherrens landsmand Anthony Roux (Groupama-FDJ) og den belgiske OL-guldvinder Greg van Avermaet (BMC).

Det var Alaphilippes 8. sejr i denne sæson, efter at han ud over førstepladsen i bjergkonkurrencen også kunne trække sig ud af Tour de France med gevinster på 10. etape til Le Grand-Bornand og 16. til Bagnères de Luchon.

Uforsigtig aktion fremkaldte uheldet

Den afsluttende fase af dagens 228,7 km lange kappestrid blev i øvrigt skæmmet af et voldsomt massestyrt, der umiddelbart skabte dyb bekymring for flere rytteres skæbne.

I følge flere internationale medier var det amerikaneren Benjamin King (Dimension Data), der med en uforsigtig aktion fremkaldte uheldet, som cirka 20 km fra mål sendte omkring 15 mand i asfalten.

Værst gik det ud over den unge colombianer Egan Bernal (Team Sky) og den spanske stjerne Mikel Landa (Movistar), der længe blev liggende, mens de blev tilset af løbets læger.

Begge mandskaber har dog via de sociale medier afblæst den værste frygt. Movistar meddeler, at Landa er okay, mens Sky oplyser, at Bernal er til behandling og nærmere undersøgelse på hospitalet efter at have pådraget sig alvorlige skader i ansigtet.

Tysk sprinter hurtigst på 1. etape i Polen Rundt

At den 24-årige tyske sprinter Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) er inde i en særdeles succesrig periode, dokumenterede han på dagens 134 km lange 1. etape i Polen Rundt med start og mål i Krakow.

Her var Ackermann den hurtigste i massespurten tæt fulgt af colombianeren Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors), italienerne Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) og Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) samt hollænderen Danny van Poppel (Lotto-Jumbo).

Tyskeren er i gang med sin anden sæson hos sin nuværende arbejdsgiver, og han har erobret alle sine fem sejre som professionel i år.

Fire sejre i WorldTour-løb

Fire af dem er vel at mærke hentet i WorldTour-løb, og den eneste, der ikke havde den status var det nationale mesterskab, som han sikrede sig ved at besejre John Degenkolb (Trek-Segafredo), Max Wahlscheid (Team Sunweb) og André Greipel (Lotto Soudal).

Pascal Ackermann afviser i sin tyske mestertrøje colombianeren Alvaro Hodeg i massespurten på 1. etape i Polen Rundt. Foto: ATCommunication/TDP.

Ackermann begyndte sin sejrsrække i Tour de Romandie, fortsatte i Critérium du Dauphiné og efter at være blevet tysk mester slog han til i søndags i London-Surrey Classic.

De to danske deltagere i Polen Rundt Lars Bak (Lotto Soudal) og Michael Mørtkøv 8Quick-Step Floors) var begge med hjem i det store hovedfelt på 138 ryttere.