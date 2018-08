Indestængt bitterhed over nedtur eksploderer i bragende flot revanche Mads Pedersen sikrede sig fornem sejr på enkeltstarten, men belgieren Wout van Aert styrer mod sikker samlet gevinst i PostNord Danmark Rundt.

I en bragende kraftudladning med indestængt bitterhed over manglede formåen på kongeetapen til Vejle forleden som en eksplosiv og effektfuld tændsats til sit sprudlende naturtalent leverede den 22-årige danske himmelstormer i klassikerne i Flandern Mads Pedersen, der er udlånt fra Trek Segafredo til det danske landshold i PostNord Danmark Rundt, en overdådig fornem præstation på den 19,1 km lange enkeltstart, som i Nykøbing Falster udgjorde 4.etape.

Ganske vist mistede den unge dansker med sit tidstab på over 3 minutter i torsdags enhver chance for at gentage sidste sæsons samlede triumf, men en flottere revanche kan næppe tænkes, end den han sikrede sig ved at sætte samtlige rivaler på plads i kampen mod klokken.

Quaade og Norman på podiet

Mads Pedersen tilbagelagde distancen på 21.52 minutter, og det var 8 sekunder hurtigere end den gæstende belgiske verdensstjerne Wout van Aert (Veranda’s Willems-Crelan), der overordnet har vist sig som løbets dominerende skikkelse, siden han erobrede førertrøjen med sin sejr i den styrkeprøve, hvor hans danske overmand på enkeltstarten oplevede sin store skuffelse.

Den 23-årige tredobbelte VM-guldvinder i cykelcross styrkede da også sin position i det samlede klassement så markant, at han går ind til den afsluttende, 199 km lange færd fra Faxe til Frederiksberg med et forspring på 32 sekunder til en af løbets helt store positive danske overraskelser Rasmus Quaade (BHS-Almeborg Bornholm), mens dennes gamle landsholdskammerat fra banen Lasse Norman (Aqua Blue Sport) er yderligere 4 sekunder efter på 3. pladsen.

Et markant dansk aftryk

Både på etapen og i klassementet blev der sat et markant dansk aftryk på resultatlisten, men i den sidste ende bliver det - med forbehold for uforudsete hændelser - altså Wout van Aert, der skal hyldes øverst på podiet i eftermiddag på Frederiksberg Allé som den første belgier siden Marc Streel i 1998.

Efter de tre ovennævnte ser den resterende del af top-10 sammenlagt således ud: 4. Andrey Grivko (Astana) 50 sekunder, 5. Julius Johansen (Team coloQuick) 56, 6. Emil Vinjebo (Team coloQuick) 58, 7. Christopher Juul-Jensen (Team PostNord) 1.06 minut, 8. Hugo Houle (Astana) 1.11, 9. Christoffer Lisson (BHS-Almeborg Bornholm) 1.11, 10. Alexander Kamp (Team Waao) 1.21.

Mads Pedersen lagde ikke skjul på, at denne gevinst havde en særlig betydning for ham.

»Det var en rigtig sløj dag, jeg havde i Vejle, og jeg var virkelig opsat på at vise, at den præstation ikke vidner om, hvor jeg står rent formmæssigt netop nu«, fortæller en ovenud glad Mads Pedersen, der måtte vente lidt over en time på at få sikkerhed for, hvor langt indsatsen på de falsterske landeveje rakte.

Overtrumfede den danske mester med 11 sekunder

At der ville blive taler om et særdeles opmuntrende resultat, stod dog nogenlunde klart, selv om der endnu var 58 deltagere tilbage.

Manden, han sendte ud af det varme sæde var nemlig ingen ringere end den tredobbelte danske mester i enkeltstart Martin Toft Madsen (BHS-Almeborg), der ellers følte han havde kørt et rigtigt godt løb, men altså var 11 sekunder langsommere end sin unge landsmand og altså slutteligt måtte nøjes med 3. pladsen.

»Jeg ville da gerne have haft, at det var gået anderledes i den indledende fase af løbet, men jeg forstod heldigvis at bruge ærgrelsen over det til at levere en positiv indsats«, konstaterer Mads Pedersen