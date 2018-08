Humørbombe og superslider i fortsat jagt på den hjemlige trone Mere belgisk succes i PostNord Danmark Rundt, da Wout van Aert forsvarede førertrøjen, og holdkammeraten Tim Merlier sejrede i Vordingborg.

Helhjertede og kompromisløse bestræbelser fra både det danske landshold anført af Mads Pedersen og Christopher Juul-Jensen samt Bjarne Riis’ Team Waoo på at bringe den belgiske indehaver af førertrøjen i PostNord Danmark Rundt Wout van Aert (Veranda’s Willems-Crelan) i vanskeligheder på den 178 km lange 3. etape fra Næstved til Vordingborg med en malerisk afstikker ud mod Møns Klint medførte ikke den ønskede effekt - tværtimod.

For ikke alene bevarede cykelcrossverdensmesteren sin status uden de store problemer - det belgiske mandskab kunne også juble over, at den 25-årige Tim Merlier - ligeledes en specialist i den terrængående disciplin - susede over stregen som etapevinder foran italienerne Riccardo Minali (Astana) og Andrea Guardini (Bardiana-CSF), mens Niklas Larsen (Team Waoo) på femtepladsen var eneste dansker i top-10.

Ingen ændringer sammenlagt

Dermed ændredes intet i den samlede stilling, og Wout van Aert går ind til morgendagens 19 km enkeltstart i Nykøbing Falster med et forspring på 6 sekunder til Alexander Kamp (Team Waoo), 10 til amerikaneren Robin Carpenter (Rally Cycling), 11 til Lasse Norman (Aqua Blue Sport) og 16 til Julius Johansen (Team colo-Quick).

Etapen leverede et klart bevis på, at de to topprofessionelle på det rød-hvide nationalmandskab Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) og Mads Pedersen (Trek-Segafredo) er opsat på at satse maksimalt på succes. Begge har tidligere prøvet at stå øverst på podiet som sejrherre i årets største hjemlige cykelsportsbegivenhed, men efter Mads Pedersen nedtur i Vejle er det kollegaen, der satses på.

Gennembrud i Schweiz

Christopher Juul-Jensen, der oplevede et forrygende gennembrud 12. juni med etapesejren i Tour de Suisse, da han i Gstaad holdt forfølgerne anført af australieren Michael Matthews 8 sekunder bag sig, har endnu den herlige dag i frisk erindring.

»Det var nærmest som at overskride en dæmonisk drømmetærskel. Jeg tror alle cykelryttere går og forestiller sig, hvordan det vil være at komme alene til mål og vinde et stort løb. Nu lykkedes det altså for mig. Det var både uvirkeligt og fantastisk«, fortæller den 29-årige dansker, der i det samlede klassement ligger nr. 12 i en gruppe på 18 ryttere, der har et minus på 21 sekunder.

»Selvfølgelig giver det også mod på mere, men samtidig er jeg fuldstændig klar over, at jeg også må udføre det job, som jeg har været vant til i de syv sæsoner, jeg nu har kørt som professionel«.

Håber på chance for mere succesjagt

»Lige nu ser det dog ud til, at jeg får mulighed for at gå efter personlig succes i både Binck Bank Tour og Tour of Britain inden for den kommende måned«.

»Det kan imidlertid hurtigt ændre sig, hvis der pludselig skulle blive brug for mig i Vuelta a España, og så jeg parat til udfylde den plads. Men jeg håber, at jeg får lov til at køre de to andre etapeløb, for ambitionerne brænder da endnu for fuldt blus i mig, og de er ikke blevet mindre efter sejren i Schweiz«, konstaterer den danske superslider og formidable humørspreder.

Selv om det ikke forekommer sandsynligt, at noget tilsvarende sker i dag, er det en kendsgerning, at det var resultatet af en 13,6 km lang enkeltstart i Helsingør, der i 2015 sendte Christopher Juul-Jensen helt til tops i den danske rundtur.

Inden det temporidt lå Juul-Jensen nr. 3 med et minus på 12 sekunder til indehaveren af den dengang gule førertrøje Lars Bak.

En andenplads på enkeltstarten 15 sekunder efter Mads Würtz Schmidt og nogle få brøkdele af et sekund foran Søren Kragh Andersen sendte Christopher Juul-Jensen til tops i klassementet, og han endte med at vinde løbet 45 sekunder foran Lars Bak.