Verdensstjerne spolerer den danske jubelfest, men der er stadig håb forude Belgieren Wout van Aert scorede dobbelttriumf på kongeetapen i PostNord Danmark Rundt.

På forhånd var den 23-årige tredobbelte belgiske verdensmester i cykelcross Wout van Aert (Veranda’s Willems-Crelan) regnet for en af de meget få udlændinge, der ville bringe kludder i spådommen om, at sæsonens største hjemlige cykelbegivenhed PostNord Danmark Rundt for femte år i træk vil få en af værtsnationens aktører som vinder.

Og på den 172 km lange kongeetape fra Viborg til Vejle levede den unge, alsidige belgier, der er en af de helt store stjerner i sit cykelbegejstrede fædreland, i maksimal grad op til den forudsigelse.

I finalen på den stejle Kiddesvej distancerede van Aert nemlig samtlige rivaler og krydsede stregen 2 sekunder foran den hårdt satsende tidligere danske mester Alexander Kamp (Team Waoo), mens amerikaneren Robin Carpenter (Rally Cycling) og det danske teenagetalent Julius Johansen (Team coloQuick) fulgte henholdsvis 4 og 6 sekunder senere efter at have været i udbrud i den afsluttende fase.

Stadig håb for rivalerne

Ydermere erobrede Wout van Aert også førertrøjen fra gårsdagens danske sejrherre Lasse Norman (Aqua Blue Sport), der nåede til vejs ende i en gruppe på 19 mand, som satte 11 sekunder til.

Men der er stadig håb forude både for Norman og de talrige andre deltagere, der i det samlede klassement stadig er ganske tæt på belgieren.

Denne udtrykker således selv stor usikkerhed omkring sine færdigheder som temporytter, og det skaber intens spænding inden morgendagens 19 km lange enkeltstart i Nykøbing Falster.

Er usikker på sin enkeltstart

»Jeg har faktisk ingen klar idé om, hvor god jeg er til at køre enkeltstart, så det svar får jeg først på lørdagens etape«, konstaterede Wourt van Aert efter at være blevet hyldet af det talstærke publikum i Vejle.

»Jeg havde, inden jeg kom til Danmark så småt regnet med, at der ville være en chance for at lave et godt resultat i dette løb, og nu har jeg fået bevist over for mig selv, at formen er, hvor den skal være, inden jeg på næste søndag stiller op ved europamesterskaberne i Glasgow«.

»Det bliver min sidste start på landevejen i år, for umiddelbart efter EM drager jeg på træningslejr med henblik på crosssæsonen, hvor mit mål er i den kommende vinter at forsvare min VM-titel i Bogense, hvor jeg jo allerede vandt en World Cup-afdeling i februar«.

Lagt op til spænding på Falster

Sammenlagt fører van Aert 6 sekunder foran Alexander Kamp, mens Carpenter, Norman og Julius Johansen følger med minus på henholdsvis 10, 11 og 16 sekunder.

Derefter følger en større gruppe 21 sekunder efter, og mens der næppe er udsigt til væsentlige tidsforskelle mellem de bedste på morgendagens 178 km fra Næstved ud over Møns Klint tilbage til Vordingborg, lægger det op til et særdeles medrivende opgør mod klokken lørdag på Falster.

Alexander Kamp, der åbnede ballet med et stærkt angreb sidste gang på Kidddesvej, ligger således på papiret bedst til, men han har normalt ikke enkeltstarter som sin livret, hvorimod både Norman og Julius Johansen er specialister på det felt.

Norman tror stadig på chancen

Og Lasse Norman ser da også absolut stadig en mulighed for at ændre situationen til sin fordel.