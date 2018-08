Uimponeret debutant suser fra 0 til 4 sejre på 4 dage og skal nu prøve kræfter med Vueltaen Den 23-årige amerikaner Sepp Kuss forbløffede i Tour of Utah. Danskere på jagt efter WorldTour-succes i Holland og Belgien.

På den europæiske cykelscene er den seneste uges begivenheder i det seks dage lange Tour of Utah gået noget under radaren, fordi opmærksomheden har været rettet mod bl.a. WorldTour-løbet Polen Rundt og EM.

Men da det amerikanske arrangement sluttede i nat dansk tid, markeredes samtidig et bragende gennembrud for en 23-årige professionel debutant, der, inden han stillede til start i Utah, endnu havde sin første sejr til gode, men nu har 4 imponerende gevinster på generaliebladet fra en styrkeprøve, som hører hjemme lige under WorldTour-løbene.

Amerikaneren Sepp Kuss fra det hollandske Lotto-Jumbo-mandskab udnyttede nemlig sine klatreegenskaber maksimalt ved at komme alene og sejrrigt til mål på 3 af de 6 etaper, hvilket også førte ham frem til en overbevisende samlet triumf.

Erobrede førertrøjen fra Van Garderen

Så succesrig en optræden af en debutant, der oven i købet var gennem nogle meget vanskelige måneder i foråret, hvor han lige skulle lære sit nye job at kende, er bestemt ikke hverdagskost, og nu venter både Sepp Kuss selv og hans hollandske arbejdsgiver spændt på, hvad fremtiden bringer.

Det var så afgjort ikke, fordi han savnede modstand i Tour of Utah, at den unge amerikaner fik lejlighed til at brillere. Løbet indledtes med, at hans rutinerede landsmand Tejay van Garderen havde erobret førertrøjen på prologen, men da de første alvorlige stigninger meldte sig, overtog Sepp Kuss kommandoen.

På 3. etape til Payson City kom han i mål 29 sekunder foran de nærmeste konkurrenter og strøg op på den samlede førsteplads. Efter en dag for sprinterne fik Sepp Kuss atter mulighed for at stille sine evner i bjergene til skue.

Var over 2 minutter foran nærmeste konkurrent

På 5. etape nåede han til vejs ende 39 sekunder foran Ben Hermans (Israel Cycling Academy), og han satte trumf på i nat, da han kørte 8 sekunder fra landsmanden Brent Bookwalter (BMC) og australieren Jack Haig (Mitchelton-Scott).

Det betød, at Sepp Kuss sluttede som samlet vinder 2.09 minutter foran Hermans, mens Haig, Bookwalter og briten Hugh Carthy (EF Education First) var henholdsvis 2.21, 2.39 og 2.42 minutter bagude.

Den enesdte danske deltager i løbet Niklas Eg (Trek Segafredo) sluttede som nr. 33 med et minus på 27.36 minutter.

Skal hjælpe George Bennett i Vueltaen

Sepp Kuss kørte sidste sæson for det amerikanske mandskab Rally Cycling uden at opnå vildt bemærkelsesværdige resultater.

Pæne samlede placeringer som nr. 2 i det canadiske Tour of Alberta, 6 i Colorado Classic og 9 i Tour of Utah var imidlertid tilstrækkeligt til, at Lotto-Jumbo fattede interesse for ham.

Efter den forrygende uge i Utah står Sepp Kuss nu over for en udfordring af en ganske anden karakter.

Det hollandske mandskab mener nemlig, at han er moden til at prøve kræfter med Vuelta a España, hvor hans egenskaber i bjegene skal komme holdets newzealandske klassementskandidat George Bennett til gode, hvis alt går efter planen.

Danske ambitioner i WorldTour-løb

Programmet på de europæiske landeveje suser fra i dag videre med det hollandsk-belgiske WorldTour-løb Binck Bank Tour, hvor flere danskere har ytret forhåbninger om at kunne begå sig i klassementet.