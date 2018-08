Danmark sikrer sig den maksimale rytterkvote til VM for første gang i 14 år Kvalifikationsperioden til årets verdensmesterskaber i Innsbruck slutter i dag, og Danmark får 8 deltagere i Østrig.

Når Danmarks Cykle Union i dag stiller til start med 8 ryttere ved europamesterskaberne i Glasgow, sker det i visheden om, at det for første gang siden 2004 er muligt at møde med et tilsvarende stort antal deltagere, når det gælder VM i Innsbruck 30. september.

I dag er det nemlig sidste chance for at score point til den kvalifikationsprocedure, Den Internationale Cykleunion, UCI, har udarbejdet til verdensmesterskaberne, og selv om der altså endnu resterer enkelte begivenheder, der tæller med, kan det fastslås med 100 procents sikkerhed, at Danmark har gjort sig berettiget til den maksimale kvote på 8 mand.

Den opnås af de 10 bedst placerede nationer på UCIs officielle verdensrangliste, hvor Danmark netop nu indtager en historisk høj 8. plads og ikke kan tvinges væk fra denne, uanset hvad der sker i dagens løb.

De 8 bedste ryttere tæller

Stillingen lige nu i landenes hierarki ser således ud: 1. Italien 14.591 point, 2. Belgien 13.416, 3. Frankrig 12.089, 4. Holland 11.616, 5. Storbritannien 10.421, 6. Spanien 9.250, 7. Colombia 9.008, 8. Danmark 6.523, 9. Australien 6.469, 10. Slovenien 5.697, 11. Tyskland 5.481, 12. Norge 5.318, 13. Slovakiet 4.577, 14. Polen 4.082, 15. Schweiz 3.584.

Det største antal point, der uddeles i dag, går til den ny europamester, der for bedriften i Skotland vil blive belønnet med 250, men som det ses af den aktuelle opgørelse, vil det på ingen måde bringe Danmarks position i fare.

For hvert land er det de 8 bedste ryttere på den individuelle rangliste, der tæller med, og i Danmarks tilfælde har følgende bidraget: Michael Valgren (Astana) 1.606, Jakob Fuglsang (Astana) 1.473, Mads Pedersen (Trek-Segafredo) 1.131, Magnus Cort 665 (Astana), Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 511, Jesper Hansen (Astana) 448, Alexander Kamp (Team Waoo) 360, Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) 329.

Lige uden for dette selskab befinder sig Rasmus Quaade (BHS-Almeborg Bornholm) og Casper Pedersen (Aqua Blue Sport) med henholdsvis 328 og 273 point.

3 af de 8 bedst placerede er med i Glasgow

Af disse stiller Mads P., Cort, Kamp og Casper P. til start i Glasagow sammen med de to Quick-Step Floors-ryttere Michael Mørkøv og Kasper Asgreen, Lasse Norman (Aqua Blue Sport) og Michael Carbel (Fortuneo-Samsic), mens de øvrige har travlt med andre opgaver.

Da Danmark for 14 år siden ligeledes var repræsenteret af 8 ryttere til VM i Verona, udgjordes truppen af Lars Bak, Michael Blaudzun, Frank Høj, René Jørgensen, Allan Johansen, Michael Rasmussen, Michael Skelde og Nicki Sørensen.

Dengang nåede 17 mand til mål i første gruppe med spanieren Oscar Freire som den hurtigste i spurten foran tyskeren Erik Zabel og italieneren Luca Paolini.

Michael Rasmussen blev bedste dansker som nr. 13.

Kristoff forsvarer sin titel

Dagens EM-felt er, ligesom tilfældet var sidste år i Herning, præget af, at ikke alle firmahold har været interesseret i at frigive ryttere til opgaven.

Nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) forsvarer sin titel, og den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe), der satte sig på den europæiske trone i 2016, er ligeledes med.

Det formentlig stærkeste hold råder Belgien over anført af OL-guldvinderen Greg van Avermaet, der ifølge eget udsagn har måttet trumfe sin medvirken igennem over for sin ameriklanske arbejdsgiver BMC. Belgien råder desuden over den formstærke vinder af PostNord Danmark Rundt Wout van Aert (Veranda's Willems-Crela) og Jassper Stuyven (Trek-Segafredo)