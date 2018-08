20-årig himmelstormer overstråler de etablerede stjerner i skrap bjergfinale Colombianeren Ivan Sosa overrumplede landsmanden Miguel Angel Lopez på de sidste 600 m og scorede dobbelttriumf i Vuelta a Burgos.

I den bagende spanske sol strålede en af fremtidens lysende stjerner på den internationale cykelsports himmel i dag med så overvældende styrke, at hans præstation sendte utvetydige signaler om en storslået fremtid i den krævende idræt.

Med 600 m tilbage af den 11,8 km lange finalestigning op til målet ved Lagunas de Neila på 5. og sidste etape i Vuelta a Burgos trådte den 20-årige colombianer Ivan Ramiro Sosa (Androni-Giocattoli) så eksplosivt an, at hans 4 år ældre landsmand i løbets førertrøje Miguel Angel Lopez (Astana) trods en sej fight aldrig formåede at lukket hullet.

Kun 2 sekunder skilte de to inden etapen i det samlede klassement, og tilsyneladende havde Lopez kontrol over situationen, da han førte op ad bjerget med Sosa på hjul.

Distancerede Lopez med 19 sekunder til sidst

Men da sidstnævnte greb ud efter lykken, var Astanas kommende kaptajn i Vuelta a España ude af stand til at svare igen. Sosa hentede de sidste af dagens udbryder, Lopez prøvede at følte trop, men det var den yngste af de to sydamerikanere, der kunne kæmpe sig i mål ikke alene som etapevinder, men også som sammenlagt sejrherre i denne begivenhed, der rangerer lige under WorldTour-arrangementerne.

Sosa nåede til vejs ende med et forspring på 19 sekunder til landsmanden, og dermed havde han 17 ned til Lopez, da det endelige regnskab blev gjort op.

Den resterende del af den samlede top-10 kom til at se således ud: 3. David De la Cruz (Team Sky) 53 sekunder, 4. Igor Anton (Team Dimension Data) 1.04 minut, 5. Tao Geoghegan Hart (Team Sky) 1.25, 6. Sergio Pardilla (Caja Rural) 1.27, 7. Merhawi Kudus (Team Dimension Data) 1.41, 8. Sebastian Henao (Team Sky) 2.33, 9. Louis Meintjes (Team Dimension Data) samme tid, 10. Kenny Elissonde (Team Sky) 2.57.

Klatrekvaliteterne gjorde udslaget

Det var Pardilla, der for alvor fyrede op under den afsluttende fase, da han angreb 2,6 km fra toppen på et tidspunkt, da Lopez havde sagt farvel til den sidste af sine hjælpere spanieren Pello Bilbao.

Flere andre angreb fulgte efter, mens Lopez koncentrerede sig om Sosa, og da denne først spillede ud, blev alle andre fremstød tilintetgjort.

Lopez var ikke i besiddelse af den acceleration, der kunne have brsagt ham op på hjul af Sosa, og selv om det en overgang så ud til, at han skulle have held til at forsvare sig i sit malende, konstante tråd, var det i den sidste ende Sosas rappe klatrekvaliteter, der gjorde udslaget.

Enkeltstarten er måske et svagt punkt

Der er ingen tvivl om, at den italienske manager Gianni Savio, der er ekspert i at hente unge sydamerikanere til sit Androni Giocattoli-mandskab, i Ivan Sosa har gjort et nyt exceptionelt fund, der på mange måder kan sammenlignes med den næsten jævnaldrende Egan Bernal, som i år fik sin Tour de France-debut for Team Sky.

Dog har Sosa endnu ikke demonstreret tempoevner på niveau med Bernals, og det kan på lidt længere sigt vise sig som en afgørende svaghed i de større etapeløb.

Men foreløbig kan det registreres, at Sosa nu har vundet sig fjerde etapeløb i år. Han lagde ud i det lille rumænske Tour of Bihorr i begyndelsen af juni, fulgte op et par uger senere i den ny italienske styrkeprøve Adriatica Ionica Race, og i starten af juli var han atter på spil i Rumænien, da det gjaldt Sibiu Cycling Tour.

Starter i Tour de l'Avenir på fredag

I alle disse løb noteredes han ligesom i Vuelta a Burgos desuden for en etapegevinst, og han er foreløbig oppe på 9 sejre i år, idet han i januar også vandt en etape i det venezuelanske Vuelta al Tachira.

I Burgos føjes hans navn til en vinderliste, der blot inden for den seneste halve snes år, tæller prominente navne. I de to foregående udgaver strøg således spanierne Mikel Landa og Alberto Contador til tops, colombianberen Nairo Quintana sluttede som nr. 1 i både 2013 og 2014, mens den spanske veteran Alejandro Valverde stod øverst på podiet i 2009.

Miguel Angel Lopez og talrige af de øvrige deltagere styrer nu mod Vuelta a España, der starter om to uger i Málaga, hvorimod Ivan Sosa fra på fredag optræder i det 10 etaper lange Tour de l'Avenir - U23-rytternes udgave af Tour de France.