Hårdt presset Tour-stjerne triumferer på hjemmebane efter nervepirrende finale

Begyndte på lille hold i Spanien

Men hvor en Peter Sagan i 2010 straks strøg ind på højeste niveau med succes hos det italienske Liquigas-mandskab, begyndte Kwiatkowski samme år til stor undren for mange som professionel på det spanske 2. divisionshold Caja Rural.

Året efter skiftede han til Team RadioShack, men det var først, da han i 2012 fik kontrakt med Quick-Step, der begyndte at komme gang i den udvikling, som stort set alle havde spået ham.

I 2013 var polakken med til at hjemføre VM-titlen i holdløb til det stærke belgiske kollektiv, og derefter fik det slag i slag.

I 2016 kom så skiftet til Team Sky, hvor han må siges at have fundet en fremtrædende plads i hierarkiet og suser rundt som et markant bevis på, at det selv i skyggen af Tour de France-konger kan lade sig gøre at opbygge en uhyre fornem personlig rekordliste.

Lopez tog endnu et skridt mod slutsejren

På de spanske landeveje tog den colombianske himmelstormer Miguel Angel Lopez (Astana) yderligere et skridt mod den endelige sejr i Vuelta a Burgos, da han på den 165 km lange næstsidste etape fra Monesteros San Pedro Cardeña til Clunia forsvarede sin førertrøje ved at kæmpe sig over stregen på en 7. plads.

Sejren gik til den lokale helt Carlos Barbero (Movistar), der fyrede en forrygende finish af på den let stigende opløbsstrækning og lagde sine nærmeste konkurrenter de to italienske Nippo-Vini Fantini-holdkammerater Marco Tizza og Nicola Bagioli, briten Teo Geoghegan Hart (Team Sky) og eritreeren Merhawi Kudus (Team Dimension Data) nogle længder bag sig.

Der opstod en del forvirring i den afsluttende fase på grund af et massestyrt halvanden km fra mål, som skabte en stor splittelse.

I første omgang førte det til, at Lopez' værste konkurrent sammenlagt landsmanden Ivan Sosa (Androni Giocattoli) blev opført med et minus på 25 sekunder.

De fleste fik samme tid som vinderen

Det ændredes naturligvis siden, fordi uheldet var sket inden for de sidste 3 km, og det endte da også med, at stort set samtlige deltagere fik samme tid som Barbero.