Jakob Fuglsangs afløser styrer på succeskurs frem mod Vuelta a España Colombianeren Miguel Angel Lopez scorede dobbelttriumf i Vuelta a Burgos. Michal Kwiatkowski forsvarer sin føring i Polen Rundt.

Meget peger frem mod, at Jakob Fuglsangs afløser som Astanas kaptajn i den næste Grand Tour colombianeren Miguel Angel Lopez er stærkt på vej til at ramme den form, der gør ham til et solidt bud på en samlet topplacering, når Vuelta a España starter om godt to uger i Málaga.

Den 24-årige sydamerikaner, der efter tredjepladsen i Giro d'Italia bag briten Chris Froome (Team Sky) og hollænderen Tom Dumoulin (Sunweb) stod over, da hans danske holdkammerat forgæves jagtede succes i Tour de France, er i øjeblikket på de spanske landeveje godt i gang med at demonstrere, at han er fuldstændig parat til den forestående, tre uger lange opgave.

Således scorede Miguel Angel Lopez i dag dobbelttriumf på den 149 km lange kongeetape i Vuelta a Burgos fra Sedano til målet på Picon Blanco i 1.505 meters højde.

Tæt på at blive slåety af landsmand

Efter at have angrebet med 3 km tilbage af den 8,2 km lange finalestigning - gennemsnitlig procent 9,1 - var Lopez lige ved at blive overrumplet af sin 20-årige landsmand Ivan Sosa (Androni Giocattoli), der efter en gevaldig forcering hentede ham 250 m fra stregen.

Lopez havde imidlertid overskud til at gå med på hjul af Sosa og lige netop afvise ham i spurten, så han også overtog løbets førertrøje 2 sekunder foran landsmanden.

32 sekunder efter de to colombianere fulgte en kvartet bestående af spanieren David De la Cruz (Team Sky), eritreeren Merhawi Kudus (Dimension Data), dennes spanske holdkammerat Igor Anton og briten Teo Geoghegan Hart (Team Sky).

Stort fund puster Lopez i nakken

Stort set er etaperesultatet identisk med den samlede placering. Dog ligger Kudus nr. 3 med et minus på 22 sekunder, mens De la Cruz og Anton er 24 sekunder efter, Geoghegan Hart 42.

Sosa, der med et minus på 2 sekunder i allerhøjeste grad puster Lopez i nakken, er et af sæsonens store fund, som uundgåeligt bringer tankerne hen på landsmanden Egan Bernal (Team Sky). Han er da også udset til at overtage dennes rolle som Colombias kaptajn i Tour de l'Avenir om kort tid.

Sosa har i denne sæson vundet 5 løb med den samlede gevinst i det ny italienske etapeløb Adriatico Ionica Race for cirka halvanden måned siden som højdepunktet.

Den eneste danske deltager i Vuelta a Burgos den 22-årige Jonas Gregaard Wilsly, der har sit første job på prøve hos Astana, klarede sig fint igennem 2.38 minutter efter sin sejrende holdkammerat, og han er på 33. pladsen sammenlagt 4.10 minutter efter Lopez.

Fuglsang også med i Vueltaen

For Miguel Angel Lopez var det sæsonens tredje sejr, idet han også slog til på etaper i Tour of Oman og Tour of the Alps.

Det er colombianerens sjette etapeløb i år, og af de fem foregående er han sluttet på podiet i de fire - nr. 2 i Oman efter sin kasakhiske holdkammerat Alexey Lutsenko, 3 i Abu Dhabi Tour efter den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar) og hollænderen Wilco Kelderman (Team Sunweb), 3 i Tour of the Alpes efter franskmanden Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) og italieneren Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) og så altså 3 i Giro d'Italia.

Kun i Tirreno-Adriatico glippede det en smule, da han blev nr. 16.