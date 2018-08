Dramatisk WorldTour-dag: Søren Kragh rykker tæt på podiet, mens Valgrens chancer ødelægges af styrt Østrigeren Gregor Mühlberger vandt 6. etape i BinckBank Tour, hvor Søren Kragh Andersen nu er nr. 4 sammenlagt.

To af sæsonens succesrige danske profiler på den internationale cykelscene Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) og Michael Valgren (Astana) markerede sig på hver sin stærkt forskellige måde, da strabadserne i dag skærpedes kraftigt på den 6. og næstsidste etape på 182,2 km i det hollandsk-belgiske WorldTour-løb Binck Bank Tour fra Riemst til Sittard.

Begge stillede oprindelig til start med forhåbninger om at sikre sig en fremtrædende placering i det endelige klassement, og de lever i bedste velgående for Søren Kragh, der avancerede til den samlede fjerdeplads, mens de fortonede sig i det fjerne for Valgren på grund af et styrt.

Efter et særdeles afvekslende mini Amstel Gold Race spækket med spændende aktion på de smalle veje hen over 20 små stigninger, hvoraf adskillige kendes fra den hollandske forårsklassiker, var det overraskende den 24-årige østriger Gregor Mühlberger (Bora-hansgrohe), der susede over stregen som vinder 3 sekunder foran de nærmeste rivaler.

Søren Kragh på hjul af van Avermaet

Belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal), der med sin ukuelige angrebslyst havde sat et imponerende præg på etapen, førte an i trioen lige efter Mühlberger i selskab med tjekken Zdenek Stybar (Quick-Step Floors) og hollænderen Dylan van Baarle (Team Sky).

Quick-Step Floors' unge tysker Maximilian Schachman fulgte 2 sekunder senere, og yderligere 3 sekunder efter havde den belgiske OL-guldvinder Greg van Avermaet (BMC) Søren Kragh Andersen på hjul. Denne duo var 3 sekunder foran den første større gruppe, hvor belgieren Oliver Maesen (AG2R) vandt spurten foran australieren Jay McCarthy (Bora-hansgrohe) og Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin).

Søren Kragh var vågen, da van Avermaet trådte an med cirka 800 m tilbage, og danskeren klinede sig til den rutinerede belgier resten af vejen. Den satsning var nok til, at Søren Kragh rykkede 4 pladser frem, så han nu som nr. 4 kun er 2 sekunder fra podiet.

Slovener forsvarede sig flot

Sloveneren Matej Mohoric (Bahrain Merida) kæmpede som en besat for at forsvare sin førertrøje, og det lykkedes, selv om han i den afsluttende fase var uden støtte fra holdkammerater.

Den ny top-10 ser nu således ud: 1. Mohoric, 2. Michael Matthews (Team Sunweb) 30 sekunder, 3. Taco van der Hoorn (Roompot) 32, 4. Søren Kragh 34, 5. Schachmann 35, 6. Maciej Bodnar (Bora-hansgorhe) 36, 7. Victor Campenaerts (Lotto Soudal) samme tid, 8. Wellens 37, 9. Van Baarle 44, 10. Mühlberger 47.

For Mühlberger, der kører sin tredje sæson for sin tyske arbejdsgiver og allerede har skabt sig et navn som en glimrende hjælperytter, var det den tredje sejr som professionel. Sidste år vandt han Rund um Köln, ligesom han blev national mester.

I dag overrumplede han de 4, der fulgte på pladserne lige efter ham, med et fremstød 1.100 m fra mål. Ingen svarede igen, og østrigeren hentede sin fortjente belønning.

Valgrens chancer spoleredes totalt

15 km fra mål involveredes Michael Valgren fuldstændig uden egen skyld i et styrt, som totalt spolerede hans videre muligheder i det overordende billede.

Lige foran danskeren væltede vinderen af den indledende enkeltstart schweizeren Stefan Küng (BMC), og danskeren var uden chance for at undgå at påkøre ham.

Begge udsattes for et særdeles ublidt møde med asfalten, og Valgren blev blødende fra den ene albue stående længe, inden han fik assistance.