Forrygende dansk dag: Cort sejrer efter gigantudbrud og superstærk Fuglsang sender holdkammerat i førertrøjen Magnus Cort noteredes i WorldTour-løbet Binck Bank Tour for sæsonens fjerde sejr, og Jakob Fuglsang viste storform i Norge.

For dansk cykelsport og det kasakhiske Astana-mandskab mundede to af dagens styrkeprøver på de europæiske landeveje ud i overdådige succesoplevelser.

På den 204,4 km lange 5. etape fra Sint-Pieters-Leeuw til Lanaken i det hollandsk-belgiske WorldTour-løb Binck Bank Tour susede Magnus Cort først over stregen efter at have slidt hårdt i det gigantudbrud, der strakte sig over næsten hele distancen.

Den 25-årige dansker afviste hollænderen Julius van den Berg (EF Education First) og franskmanden Alexis Gougeard (AG2R) i spurten, mens belgieren Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen), der havde været med det meste af vejen, blev sat ud af spillet af maskinskade. Det kostede ham 29 sekunder, mens australieren Caleb Ewan (Mitchelton- Scott) førte an i hovedfeltet med et minus på 33 sekunder.

Fuglsang splittede feltet totalt

Med en både forbløffende og forrygende styrkedemonstration på en lang, sej stigning og i udmarvende sidevind splittede Jakob Fuglsang (Astana) totalt feltet på den km 195 km lange 2. etape i Artic Tour of Norway fra Tana til Kjøllefjord.

Jakob Fuglsang hyldes på podiet i Kjølleford som etapens største fighter. Foto: ARN/Rune Dahl.

Den 33-årige dansker knækkede blandt andre det hollandske stortalent Mathieu van der Poel (Corendum-Circus), der ellers af mange var tippet som endelig vinder, efter at han havde slået sejrrigt til i gårsdagens indledende kappestrid. Fuglsang sendte med sin bragende indsats sin russiske holdkammerat Sergei Tjernetski i førertrøjen.

Danskeren selv blev nr. 9 på etapen, der vandtes af amerikaneren Colin Joyce (Rally Cycling) og avancerede til 10. pladsen sammenlagt 34 sekunder bag Tjernetski.

Men for Fuglsang handlede det tydeligvis ikke om egen succes - dertil brugte han alt for mange kræfter. Det skete først og fremmest i kollektivets tjeneste, og han blev da også kåret som dagens fighter.

Corts fjerde sejr i år

For Magnus Cort var der tale om sæsonens fjerde triumf - naturligvis med gevinsten på Tour de France etapen til Carcassonne for små fire uger siden som højdepunktet. Sejrsrækken indledtes i februar i Tour of Oman, og i maj var han først over stregen på en etape i Tour de Yorkshire.

I Binck Bank Tour slap han skidt fra start, da han i mandags punkterede på 1. etape i den afgørende fase og kom i mål som uhjælpelig sidst, og han udgjorde da overhovedet heller ingen trussel mod de bedste i klassementet.

»Egentlig var det meningen, at jeg på denne etape skulle have kørt spurten for Riccardo Minali, og min sportsdirektør kom da også på et tidspunkt op på siden af mig og spurgte, hvad jeg egentlig lavede i udbruddet«, fortalte Magnus Cort med et smil i det officielle sejrsinterview.

Troede ikke, det kunne lade sig gøre

»Jeg fik imidlertid lov til at fortsætte, og vi har jo set i dette løb, at det kan lade sig gøre at overrumple sprinterne. Jeg må imidlertid indrømme, at det varede længe, før jeg for alvor begyndte at tro på, at vi kunne holde hjem, for forspringet blev jo aldrig for alvor stort.«.

»Da vi kom ind på den afsluttende rundtrækning, som var ret teknisk, og vi stadig var 2.45 minutter foran, øjnede jeg en chance for at det kunne lade sig gøre«.

»Derfor blev jeg også ved med at arbejde hårdt, og det samme gjorde de andre. I spurten ventede jeg, til Van den Berg trådte an, og så kunne jeg køre den hjem fra spids. Og sejren er ret speciel for mig, for jeg tror aldrig, jeg har vundet efter at have været af sted i så langt et udbrud«.

Mads Pedersen tvunget til at opgive

Hovedfeltet omfattede 125 ryttere, og dermed skabte etapen ingen ændringer i den samlede stilling, hvor top-10 inden weekendens to afgørende etaper ser således ud: 1. Matej Mohoric (Bahrain Merida), 2. Sean De Bie (Veranda's Willems-Crelan) 3 sekunder, 3. Stefan Küng (BMC) 22, 4. Maxime Vantomme (WB Aqua Protect) 26, 5. Michael Matthews (Team Sunweb) 30, 6. Taco van der Hoorn (Roompot) 32, 7. Victor Campenaerts (Lotto Soudal) 36, 8. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 37, 9. Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) 41, 10. Alex Dowsett (Katusha-Alpecin) samme tid.

Efter i går at have hjulpet med til at føre sin belgiske holdkammerat og gode ven Jasper Stuyven frem til sejr måtte den tidligere danske mester Mads Pedersen i dag stå af i den indlende fase af etapen.

Den 22-årige dansker styrtede i går, og selv om han gennemførte etapen, var han åbenbart værre medtaget, end det i første omgang så ud til. I hvert fald meddeler hans mandskab Trek-Segafredo, at det var eftervirkningerne fra uheldet, som tvang Mads Pedersen til at opgive.

De øvrige danskeres samlede placeringer: 30. Michael Valgren (Astana) 1.04 minut, 38. Christopher Juul-Jensen (Mictehlton-Scott) 1.19, 104. Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) 3.32, 147. Magnus Cort 12.04.