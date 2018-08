Dansker i hovedrolle medvirker til atter at overrumple favoritterne Belgieren Jasper Stuyven slår til på 4. etape i Binck Bank Tour med kraftig assistance af Mads Pedersen. Jakob Fuglsang indleder med 20. plads i Norge.

På forhånd var fire af de fem første etaper i det hollandsk-belgiske WorldTour-løb Binck Bank Tour spået til at være opgaver for sprinterne, men efter at fire af udfordringerne nu er afviklet, kan det fastslås, at kun en enkelt af de lynhurtige afsluttere er blevet tiljublet som vinder.

På dagens 165,5 fra Blankenberge til Ardooie var det således den 26-årige belgier Jasper Stuyven, som efter en fornem kollektiv opvisning i den afgørende fase af Trek-Segafredo med Mads Pedersen i en fremtrædende rolle, der satte et effektfuldt punktum på den sidste km og lige netop holdt spurtkanonerne bag sig.

Trek-Segafredo tilkæmpede sig i det vildt opskruede tempo kommandoet i feltet med fire mand i front frem mod det sidste skarpe sving umiddelbart inden 1.000 m mærket.

Holdt hjem med et par længder

De to holdkammerater østrigeren Matthias Brändle og ireren Ryan Mullen foran Jasper Stuyven havde fuldført deres job, så Stuyven kunne suse ud af kurven i maksimal fart med Mads Pedersen på hjul, og samtidig med at belgieren trådte an, sagtnede danskeren farten og lavede det hul, som skulle sig at være umuligt for rivalerne at lukke.

Stuyven holdt hjem med et par længder foran australieren Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), tjekken Zdenek Stybar (Quick-Step Floors), tyskeren Rüdiger Selig (Bora-hansgrohe) og belgieren Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert), mens den slovenske indehaver af førertrøjen Matej Mohoric (Bahrain-Merida) viste sig påpasselig og holdt sig helt fremme på 11. pladsen.

Dermed var der for første gang i løbet ikke udskiftning på den fornemste position, og i det hele taget var der kun ganske få ændringer i toppen af klassementet.

Mohoric styrkede sin samlede føring

Dog ændredes der en smule på rækkefølgen i kraft af de tre bonusspurter undervejs. En af dem vandt Mohoric, og han udvidede dermed sit spinkle forspring til belgieren Sean De Bie (Veranda's Willems-Crelan) til 3 sekunder.

Bag de to ser den resterende del af top-10 således ud: 3. Stefan Küng (BMC) 22 sekunder, 4. Maxime Vantomme (WB Aqua Protect) 28, 5. Michael Matthews (Team Sunweb) 30, 6. Taco van der Hoorn (Roompot) 32, 8. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 37, 9.Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) 41, 10. Alex Dowsett (Katusha-Alpecin).

Ud over Søren Kragh var også Michael Valgren (Astana), Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) og Matti Breschel (EF-Education First) med hovedfeltet hjem.

Mads Pedersen holdt stort set op med at træde, da han havde bidraget til Stuyvens satsning, og han satte dermed 24 sekunder til, mens Magnus Cort (Astana) noteredes for et minus på 1.35 minut.

Bortset fra Søren Kragh, der er med helt i top, ser danskernes samlede placeringer således ud: 30. Valgren 1.04 minut, 38. Mads Pedersen 1.17, 40. Christopher Juul-Jensen 1.19, 63. Breschel 1.52, 90. Würtz Schmidt 2.53, 154. Cort 12.54.

Første sejr efter topplaceringer på stribe

For Jasper Stuyven var det sæsonens første sejr, efter at han i foråret opnåede en række flotte placeringer, ligesom han var uhyre tæt på at vinde en etape i Tour de France.

Belgieren blev nr. 4 i Omloop Het Nieuwsblad, 5 i Paris-Roubaix, 6 i E3 Harelbeke, 7 i Flandern Rundt, 9 i Gent-Wevelgem og 10 i Milano-Sanremo - bedrifter, der vidner om imponerende alsidighed og klasse.

»Det var et fantastis holdarbejde, der gjorde det mulig for mig at vinde, og det var ikke tilfældigt, at det kunne lade sig gøre«, fortæller Jasper Stuyven, der rykkede 10 pladser frem i klassementet og nu er nr. 19 med et minus på 53 sekunder.

»Jeg havde studeret afslutningen meget nøjer, og vi lagde en plan, der blev fulgt til punkt og prikke. Det er en herlig forløsning omsider at have vundet «

»Nu må vi se, om det også kan lade sig gøre at komme længere fremad sammenlagt. Det afhænger fuldstændig af de to hårde etaper i weekenden, hvor jeg regner med, der sker en hel masse«.