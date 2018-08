En sjælden belønning: Dødsdømt udbrud overlever og skaber ravage i WorldTour-løb Både sprinterne og indehaveren af førertrøjen kom til kort på 3. etape i Binck Bank Tour.

Med et fuldstændig ubeskrevet blad på den internationale cykelscene først over stregen og et af de længst etablerede globale stortalenter som ny indehaver af førertrøjen medførte den 175 km lange 3. etape fra Aalter til Antwerpen i det hollandsk-belgiske WorldTour-løb Binck Bank Tour en forbløffende omvæltning i det samlede klassement.

En offensiv etableret allerede efter 4 km tvang på imponerende vis både sprinterne og favoritterne i det overordnede regnskab i knæ og skabte dermed en af de sjældne dage, hvor dristige lykkeridderes satsning belønnes maksimalt, mens en fejlslagen beregning af situationen i feltet straffedes.

Den 23-årige hollænder Taco van der Hoorn fra 2. divisionsholdet Roompot kunne jublende lade sig hylde som vinder, mens den jævnaldrende slovener Matej Mohoric (Bahrain Merida) - dagens ubetinget stærkeste mand og tidligere verdensmester i både U19-og U23-kategorien - erobrede den samlede førsteplads.

Feltet kunne ikke neutralisere offensiven

De to havde sammen med belgierne Maxime Vantomme (WB Aqua Protect) og Sean De Bie (Veranda's Willems-Crelan) plus vinderens landsmand og holdkammerat Jesper Asselman fungeret fortrinligt sammen uden at få så stort et forspring, at det syntes at skulle kunne munde ud i andet end den vanlige neutralisering kort før mål.

Men da de fem med 10 km tilbage stadig havde over 2 minutter ned til feltet, som trods ihærdige anstrengelser ikke formåede at mindske afstanden markant, anedes pludselig udsigten til en overrumplende finale med deltagerne i det dødsdømte og forfriskende initiativ i hovedrollerne.

Utvivlsomt inspireret af de bragende føringer, som Mohoric stillede til skue, gav også de andre i udbruddet sig fuldt ud, og dermed blev den uventede afslutning en kendsergning.

Førertrøjen i mål med minus på 1.11 minut

Mohoric forsøgte flere gange at slippe af med rivalerne, men specielt De Bie overvågede ham konstant. Ved 1.000 m mærket tog Taco van der Hoorn chancen, og da Mohoric lod ham køre, forholdt også De Bie og Vantomme sig passive, mens Asselman på det tidspunkt var faldet fra.

Dermed kunne den unge hollænder køre hjem til en fornem triumf, som han knap nok syntes at fatte, mens Vantomme spurtede sig til andenpladsen foran De Bie og Mohoric.

Først 1.11 minut senere drønede hovedfeltet i mål med hollænderen Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) som den hurtigste, mens gårsdagens suveræne schweiziske enkeltstartsvinder Stefan Küng måtte sige farvel til førertrøjen, fordi heller ikke hans BMC-mandskab i tide fattede, at der var fare på færde.

Fantastisk samarbejde i udbruddet

Mens Mohoric er rimelig vant til at være i begivenhedernes centrum, var det tydeligvis en helt ny oplevelse for Taco van der Hoorn.

Det er imidlertid synd at sige, at hollænderen fattedes ord, for storsmilende og i en brusende talestrøm forklarede han, at han aldrig havde set sig selv som vinder af en etape i Binck Bank Tour.