Ung dansker styrer på succeskurs i WorldTour-løb efter blændende temporidt Søren Kragh Andersen ligger nr. 3 i det hollandsk-belgiske Binck Bank Tour efter stærk indsats på enkeltstarten.

Med sin tredje blændende flotte tempopræstation i knaldhårdt internationalt selskab inden for de seneste knap to måneder tog den 24-årige Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) på dagens 12,7 km lange enkeltstart i Venray et uhyre vigtigt skridt mod en samlet topplacering i sæsonens 29. WorldTour-løb det hollandsk-belgiske Binck Bank Tour.

Den unge dansker blev som nr. 3 i opgøret mod klokken slået med 15 sekunder af den jævnaldrende schweizer Stefan Küng (BMC), men kun med 9 tiendedele af et sekund af den dobbelte belgiske europamester i disciplinen Victor Campenaerts (Lotto-Soudal).

Stefan Küng tilbagelagde distancen i 14.11 minutter, hvilket svarer til en gennemsnitshastighed på 53,725 km/t.

Søren Kraghs australske holdkammerat Michael Matthews var på fjerdepladsen 59 hundrededele efter danskeren, og den resterende del af top-10 på etapen, der ligeledes er identisk med den samlede stilling, ser således ud: 5. Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) 19 sekunder, 6. Alex Dowsett (Katusha-Alpecin) samme tid, 7. Luke Durbridge (Mitchelton-Scott) 20, 8. Miles Scotson (BMC) 22, 9. Maciej Bodnar (Bora-hansgrohe) 23, 10. Yves Lampaert (Quick-Step Floors) samme tid.

Gentog bedriften fra sidste år

Stefan Küng gentog dermed sin bedrift fra sidste år, da han ligeledes slog til på løbets enkeltstart, der også ved den lejlighed lå som 2. etape.

Dengang blev Søren Kragh Andersen nr. 4, og begge holdt sig i toppen af den samlede stilling i yderligere to dage. Da schweizeren mistede førertrøjen på 5. etape til hollænderen Lars Boom (Lotto-Jumbo), sakkede Søren Kragh også agterud.

Danskeren havde imidlertid en bunden opgave i løbet som hjælper for hollænderen Tom Dumoulin, der sluttede som samlet vinder, mens Søren Kragh noteredes som nr. 16 i det endelige regnskab, hvor Stefan Küng havnede på 22. pladsen.

Schweizer går efter den samlede sejr

Selv om det ikke lykkedes for Stefan Küng at bevare sin status i 2017, lagde han en anselig portion optimisme for dagen, da han mødtes med medierne efter dagens triumf.

»Jeg vil helt klart gå efter at forsvare trøjen så længe som muligt, og jeg håber da, at jeg kan holde den løbet ud«, lød det fra den glade schweiziske sejrherre.

»For en rytter som mig er der ikke så mange muligheder for at vinde et etapeløb, men her i Binck Bank Tour skulle det kunne lade sig gøre«.

»Der kommer nogle vanskelige etaper i weekenden, men min form er så god, at jeg synes, det er realistisk at stile efter den samlede sejr«.

Bedre end Küng i Tour de France

Søren Kragh Andersen er i år fra holdets side udset til at jagte en fremtrædende position i klassementet, men de kommende dage skal vise, om der er råd til at satse både på ham og på Michael Matthews, der ligeledes viser glimrende form.

Første gang, danskeren i denne sæson for alvor stillede sine tempoevner til skue, var på enkeltstarten i Tour de Suisse, men også der viste Stefan Küng sig som hans overmand. Danskeren måtte på de 34 km i Bellinzona se sig henvist til andenpladsen med 19 sekunder.

Derimod var Søren Kragh klart hurtigere end Küng på den 31 km lange enkeltstart i den franske del af Baskerlandet, som udgjorde den næstsidste etape i Tour de France. Her blev Søren Kragh nr. 5 slået med 51 sekunder af den sejrende Tom Dumoulin, men han var 35 sekunder foran schweizeren på 12. pladsen.

Flere danskere med muligheder

Søren Kragh Andersen er ikke den eneste dansker, der slap så godt fra enkeltstarten i Venray, at der åbner sig spændende perspektiver for løbets fortsættelse.

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) ligger således nr. 18 med et minus på 31 sekunder, Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) har sat 35 sekunder til som nr. 25, og Michael Valgren (Astana) er 42 sekunder bagude på 36. pladsen.