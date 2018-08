Bittert uheld sætter for anden dag i træk dansk Tour-helt ud af spillet Magnus Cort i mål som sidste mand på 1. etape i WorldTour-løbet Binck Bank Tour, der vandtes af den 21-årige hollandske debutant Fabio Jakobsen.

Efter gårsdagens triste oplevelse ved EM i Glsagow, da en punktering spolerede alle hans muligheder, var den danske Tour de France-etapevinder Magnus Cort (Astana) atter uheldig, da han i dag tog fat på det hollandsk-belgiske WorldTour-løb Binck Bank Tour.

Med 10 km tilbage af den 177,3 km lange 1. etape fra Heerenveen til Bolsward kom den 25-årige dansker i det højt opskruede tempo frem mod den afsluttende fase i karambolage med et par andre ryttere, og Cort måtte en tur i asfalten.

Han var hurtigt på benene igen og syntes ikke at have lidt alvorlig overlast. Det tog dog en rum tid, før han atter var på cyklen, og alle Magnus Corts chancer for at blande sig i massespurten var dermed spoleret.

Danskeren fortsatte i forholdsvis roligt tempo mod mål og nåede til vejs ende helt alene som sidste mand og noteredes for et minus på 8.44 minutter til en af sæsonens succesrige sprinterkometer hollænderen Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors), der i en finale, som var præget af et voldsomt dramatisk styrt, krydsede stregen lige netop en anelse foran den stærkt forcerende tysker Marcel Kittel (Katusha (Alpecin) og australieren Caleb Ewan (Mitchelton-Scott).

Debutantens fjerde sejr - og den bedste

Det var den 21-årige hollandske debutants fjerde triumf i debutsæsonen på det belgiske storhold, og han var ikke i tvivl om, hvordan den skulle rangeres i forhopld til de øvrige.

»Det er helt klart den sejr, jeg sætter højest. Den overgår også den, jeg hentede i Scheldeprijs i begyndelsen af april, fordi det i dag var nogle af verdens allerbedste sprintere, jeg besejrede«, lød det fra den lykkelige vinder, som desuden har slået til i Nokere Koerse samt på en etape i Tour des Fjords.

»Jeg har meget at lære endnu, og sammenlignet med f.eks. min landsmand Dylan Groenewegen er jeg kun en scooter, mens han er en Harley Davidson. Jeg mister givetvis førertrøjen på enkeltstarten i morgen, men jeg håber da, at jeg får en chance for at spurte med senere i løbet«.

Styrt skabte store huller i opløbet

Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo), som Fabio Jakobsen omtaler, måtte nøjes med sjettepladsen, eftersom nordmanden Kristoffer Halvorsen (Team Sky), der synes at have fået fart på cyklen igen, og tyskeren Max Wahlscheid besatte pladserne lige efter de tre første.

Et styrt på selve opløbsstrækningen skabte store huller i feltet, men ud over Magnus Cort noteredes kun 5 andre af de 161 fuldførende ryttere for tidstab, fordi de allerede var sakket agterud, inden den den sindsoprivende hændelse.

Blandt dem, der blev bremset af eller var direkte involveret i uheldet, var også Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), der kom i mål som nr. 155, men altså i samme tid som Fabio Jakobsen.

Den noteredes også Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) for, der som nr. 30 var bedst placerede dansker, Mads Pedersen (Trek-Segafredo), nr. 37, Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 52, Michael Valgren (Astana) 129 og Matti Breschel (EF Education First) 131.

Søren Kragh nr. 4 på sidste års enkeltstart

Allerede i morgen foregår den første udskilning, når rytterne sendes ud på en 12,7 km lang og flad enkeltstart i Venray.

Den tilsvarende styrkeprøve sidste år - kun 9 km - havde schweizeren Stefan Küng (BMC) som vinder 4 sekunder foran polakken Maciej Bodnar (Bora-hansgrohe), med 5 til hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) og 8 til Søren Kragh Andersen.

De to førstnævnte er ligesom Søren Kragh Andersen med igen, mens danskerens holdkaptajn, der vandt i 2017, springer over.

Michael Valgren, der på 6. pladsen sluttede som bedste dansker sidste år, blev kun nr. 48 på enkeltstarten slået med 37 sekunder, og det skulle gerne gøres bedre, hvis han skal få indfriet ambitionerne i Holland.