Vueltaen hædrer italiensk superstjerne, men fortier hans dystre optræden Vincenzo Nibali skal køre med rygnummer 1 i den spanske rundtur, som får dansk deltagelse af Michael Mørkøv og Kasper Asgreen.

Med sidste års vinder af Vuelta a España Chris Froome (Team Sky) i aktion sammen med sin overmand fra Tour de France, holdkammeraten Geraint Thomas, i Tour of Britain fra 2. til 9. september har arrangørerne af den spanske rundtur, der indledes lørdag aften med en 8 km enkeltstart i Málaga, skullet finde frem til, hvem der skal bære rygnummer 1 i den tre uger lange styrkeprøve.

Valget er faldet på den 33-årige italienske stjerne Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), og når 1-tallet nu ikke kan tildeles den seneste sejrherre, som traditionen foreskriver, og nummeret overordnet betragtes som en form for hædersbevisning, kan der fra et sportsligt synspunkt absolut intet indvendes mod den spanske beslutning

Nibali, der strøg til tops i Vueltaen i 2010 og i 2017 sluttede som nr. 2 efter Chris Froome, er i det kommende felt en af fire tidligere vindere. De tre andre er spanieren Alejandro Valverde (Movistar) fra 2009, italieneren Fabio Aru (UAE Team Emirates) 2015 og colombianeren Nairo Quintana (Movistar) 2016.

Den eneste, der har vundet alle tre store rundture

Af disse er Nibali den eneste, som også er blevet hyldet som den bedste i de to andre store rundture, Giro d'Italia 2013 og 2016 samt Tour de France 2014, ligesom hans resultater i øvrigt med sejr i bl. a. Il Lombardia 2015 og Milano-Sanremo i år er klart bedre den konkurrenternes.

I den pressemeddelelse, som arrangørerne har udsendt i forbindelse med tildelingen af 1-tallet til Nibali, oplyses det, at han i sine hidtidige 19 Grand Tours kun har været tvunget til af stå af én gang - i sommerens Tour de France, da han efter en kollision med en tilskuer på etapen til Alpe d'Huez måtte opgive dagen efter.

Nibali gennemførte etapen, men en røntgenundersøgelse godtgjorde, at han havde pådraget sig et brud på en ryghvirvel, der nødvendiggjorde en operation. Det betyder også, at Vueltaen markerer hans først konkurrence i godt 5 uger.

Afdæmpede forventninger

Den sidste omstændigheder indebærer, at Nibali går ind til den krævende opgave med afdæmpede forventninger - og uden at han selv nævner det i denne forbindelse utvivlsomt først og fremmest med håbet om, at Vueltaen kan tjene som værdifuld forberedelse til årets VM i Innsbruck, hvor italieneren fremstår som en af de helt store favoritter.

»Jeg stiler efter at kunne optræde som forgrundsfigur på nogle af Vueltaens mest spektakulære etaper«, fortæller Vincenzo Nibali.

»Eftersom jeg befinder mig i en periode, hvor jeg arbejder på at nå tilbage til mit vante niveau, har jeg svært ved at forestille mig, at jeg skulle kunne blande mig i kampen om de samlede topplaceringer. En etapesejr eller to i den sidste uge vil jeg betragte som en stor succes«.

En luksus at kunne regne med Nibali

Fra Vuelta-ledelsens side fremhæves det også, at Vincenzo Nibali var den første rytter, der i 2010 hyldedes som samlet sejrherre i den røde førertrøje, der det år blev løbets varemærke, som den gule er det i Tour de France og den lyserøde i Giroen.

»Det er en luksus for os endnu engang at kunne regne med Nibalis deltagelse«, understreger Vueltaens direktør Javier Guillén.

»Kun få aktive ryttere kan fremvise et ligeså strålende generalieblad som italieneren, og ud over at have vundet løbet kan han også fremvise to andenpladser. Han er elegant, kampivrig og særdeles karismatisk, og alle disse faktorer gør, at han fortjener 1-tallet«.