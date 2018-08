Rivaler om WorldTour-vinder: Han er farlig for os andre og har kun få venner Matej Mohoroic forsvarede sin føring brillant i Binck Bank Tour, men udsattes også for hård kriitik. WorldTour-sejr til Viviani i Hamburg Cyclassics.

Op til den afsluttende etape i det hollandsk-belgiske WorldTour-løb Binck Bank Tour kunne den førende slovener Matej Mohoric (Bahrain Merida) i adskillige medier læse, at han er alt andet end populær blandt en del af sine kolleger i feltet.

Det 23-årige stortalent med VM-titler både i U19- og U23-kategorien bag sig beskyldes simpelthen for med sin kompromisløse satsning at udgøre en sikkerhedsrisiko for sine konkurrenter.

Blandt andre belgierne Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) og Tim Wellens (Lotto-Soudal) er citeret for at sige, at Mohoric udelukkende tager hensyn til sig selv og eksempelvis i svingene kører så dumdristigt, at han bringer andre ryttere i fare.

Svarede igen på alle angreb

Og de to belgiere slog inden de sidste 215,6 km fra Lacs de l'Eau d'Heure til Gerardsbergen fast, at sloveneren kun havde meget få venner i feltet, og at de fleste hellere så en anden end Mohoric vinde løbet.

Det påvirkede imidlertid ikke Matej Mohoric i den særdeles begivenhedsrige finalestyrkeprøve med kendte mure i Flandern som Bosberg og Muur van Gerardsbergen på programmet, der skulle forceres et par gange.

Sloveneren svarede egenhændigt på alle angreb, og da han udsattes for det sidste attentat fra den dansk-australske Team Sunweb-duo Søren Kragh Andersen og Michael Matthews, lykkedes det ham lige netop at begrænse nederlaget.

Reddede sejren i land med 5 sekunder

Efter at være kørt i stilling af Søren Kragh forcerede Matthews på det sidste par hundrede meter op mod mål, mens det kneb gevaldigt for Mohoric, og den 27-årige australier, der inden etapen var slovenerens nærmeste rival i den samlede stilling, krydsede stregen som vinder i det stærkt splittede felt 1 sekund foran belgieren Greg van Avermaet (BMC), mens Mohoric satte 13 sekunder til på 13. pladsen.

Det betød, at sloveneren i det endelige facit holdt Matthews på afstand med 5 sekunder, mens den resterende del af top-10 kom til at se således ud: 3. Wellens 20 sekunder, 4. Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) 25, 5. Dylan van Baarle (Team Sky) 34, 6. Van Avermaet 37, 7. Søren Kragh 39, 8. Gregor Mühlberger (Bora-hansgrohe) 43, 9. Niki Terpstra (Quick-Step Floors) samme tid, 10. Stuyven 50.

Både Søren Kragh og Michael Valgren havde været særdeles synlige på etapen med gentagne angreb, som dog ikke gav udbytte. Valgren var endnu engang uheldig, da han godt 30 km fra mål måtte have en ny cykel fra den neutrale servicevogn.

Trods den uvante maskine kæmpede danskeren sig atter tæt på fronten, men i selve finalen spillede han ingen rolle og nåede i mål som nr. 37 med et minus på 3.17 minutter.

Stor tak til Søren Kragh fra vinderen

Søren Kragh blev nr. 16 på etapen og var 18 sekunder efter sin sejrende holdkammerat, der ikke sparede på roserne til danskeren i det officielle sejrsinterview.

»Det var Sørens fortjeneste, at jeg nåede med helt frem. Han ofrede sig ganske enkelt for mig og gjorde det muligt at slå afgørende til«, lød det fra Michasel Matthews, der i den forgangne uge højst overraskende erfarede, at han ikke er udtaget til den australske VM-trup.

»Det har været en rigtig dårlig sæson for mig med styrt og skader, og jeg har slet ikke fået det ud af den, som jeg havde drømt om. Nu kan jeg så håbe, at lykken er vendt, så jeg kan vise noget også i Grand Prix Plouay og de to canadiske WorldTour-løb i september, som bliver de næste opgaver«.

Michael Matthews havde indtil i dag kun en enkelt sejr i denne sæson hentet på prologen i Tour de Romandie. Han havde stilet efter at gøre en god figur i Tour de France, men måtte forlade løbet allerede på 5. etape.

Danskere i hjælperroller på to andre fronter

Også både i søndagens anden WorldTour-begivenhed, det 216 km lange Hamburg Cyclassics, og på den afsluttende etape i Arctic Tour of Norway optrådte danskere i betydningsfulde hjælperroller, som førte holdkammerater til succes.

I Nordtyskland brillerede sæsonens mest vindende rytter italieneren Elia Viviani (Quick-Step Floors) ved ligesom sidste år at sætte konkurrenterne eftertrykkeligt på plads i en massespurt.

På forbilledlig vis var den 29-årige Viviani bragt i position af holdkammeraterne, og med italieneren Fabio Sabatini og den danske mester Michael Mørkøv som de to sidste i toget behøvede Viviani først at sætte fuldt blus på turboen med 100 m tilbage for at henvise franskmanden Arnaud Démare (Groupama-FDJ) og nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) til de næste pladser.