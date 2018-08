Drilsk finale følger dagen efter alvorlig trussel mod Vuelta-rytternes sikkerhed Sisdste bjergspurt på 7. etape i den spanske rundtur kommer 8,7 km fra mål, men stigningen fortsætter helt til vejs ende.

Efter at det i går var arrangørernes skødesløshed og en skrap sidevind, der fyrede op under dramatikken i den afsluttende fase af Vuelta a España-etapen til San Javier, tyder meget på, at det er en drilsk finale, som kan berede rytterne ubehagelige overraskelser på den forestående 185,7 km lange færd fra Puerto Lumbreros til Pozo Alcón.

Den spanske rundturs tekniske ledelse hentede bestemt ingen roser for dispositionerne på to bestemte punkter omkring gårsdagens 6. etape.

Først sendtes rytterne cirka 25 km fra mål rundt i et sving, hvor der pludselig midt på vejen uden varsel stod trafikregulerende pæle, som ganske vist var af et forholdsvis let bøjeligt materiale, men uundgåeligt fremkaldte et voldsomt styrt.

Rytternes sikkerhed var ikke i højsædet

En mand med et gult flag og en fløjte, der normalt optræder for at varsko i den slags situationer, var ingen steder at se, og det var et under, at ingen ryttere kom værre til skade, end tilfældet nu var, samt at alle 176 var i stand til at fuldføre etapen.

Nogle af de første til at gøre det måtte så til gengæld en tur i asfalten, da meget mobile plastikbarrierer blev blæst ud på vejen efter målstregen, så rytterne ikke kunne undgå at påkøre dem, og det var bestemt ikke en etape, der bar præg af, at der på optimal vis blev taget vare på deltagernes sikkerhed.

Alle forventes imidlertid til start lidt over middag, når det går løs på den meget kuperede 7. etape, hvor et udbrud synes at have store chancer for at holde hjem for tredje gang i årets Vuelta.

Spændingen melder sig de sidste 20 km

Ruten rummer kun to mindre bjergspurter, men umiddelbart virker det, som om der sagtens kunne være placeret flere, for etapen synes ikke at byde på ret mange lige strækninger.

Første gang, der dystes om bjergpoint, er med 68,7 km tilbage efter en klatretur, der officielt er opgjort til 5 km med en gennemsnitlig procent på 6,1 op til dagens højeste punkt Collado de Laude 1.175 m over havets overflade.

Derefter går det jævnt nedad de følgende 50 km, inden spændingen for alvor melder sig på de sidste knap 20. Den anden af dagens stigninger i 3. kategori fører 4 km op til Ceal i 750 meters højde med en procent på 5,4, men det pudsige ved denne del af ruten er, at det efter en kort nedkørsel faktisk går endnu højere opad mod målet de afsluttende 8,7 km.

Der skal klatres helt frrem til stregen

Når etapen så slutter 886 m over havets overflade, kunne man sagtens tænke sig, at der her også ville være anbragt en bjergspurt.

Det er imidlertid ikke tilfældet, men det ændrer altså ikke på, at der skal klatres helt frem til stregen, og det kunne således være en finale, der ligger fantastisk godt til veteranen Alejandro Valverde (Movistar) eller andre med tilsvarende egenskaber, hvilket kan være stærkt medvirkende til, at en eventuel offensiv bliver kontrolleret.

Den 38-årige spanier demonstrerede allerede i en nogenlunde lignende afslutning på løbets andendag, da han sikrede sig karrierens 10. Vuelta-etapesejr, at han i høj grad er både trimmet og motiveret til at hævde sig blandt de bedste, og der er gode muligheder for, at det kommer til udtryk igen sidst på eftermiddagen.

Ligesom tilfældet var med 2. etape er heller ikke dagens at finde blandt de 8, der er udpeget til at rumme målpassage på en stigning, men ikke desto mindre er der tale om en sådan.

Og selv om den hører til de mindre af slagsen, kan det bestemt ikke udelukkes, at den giver anledning til splittelse i feltet.