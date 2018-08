Frustreret problembarn forvandler vrede til overdådig sejrsjubel Franskmanden Nacer Bouhanni slog til i spurten på 6. etape i Vuelta a España, som mundede ud i en dramatisk finale.

I morgentimerne beklagede den 28-årige frustrerede franskmand Nacer Bouhanni (Cofidis) sig via Twitter over at være hængt ud som en skidt knægt, der altid laver ballade, selv om han slet ikke er sådan.

Baggrunden var, at han på gårsdagens etape i Vuelta a España blev idømt en bøde og tidsstraf for en forseelse, som han ikke mente at have begået, da han kæmpede sig i mål som nr. sjok 8 minutter efter den næstsidste rytter.

Men her ved aftenstid var sindsstemningen en ganske anden, og det store smil var fremme hos den kontroversielle franske spurtkanon, der ikke er uvant med at være i opposition til autoriteterne, da han på den 155,7 km lange 6. etape fra Huércal-Overa til San Javier tordnede over stregen som vinder af spurten i den gruppe på 50 mand, der havde skilt sig ud i den hektiske afsluttende fase præget af kraftig sidevind.

Viviani startede sin spurt for sent

Bouhanni sejrede en halv længde foran hollænderen Danny van Poppel (Lotto-Jumbo), mens den italienske favorit Elia Viviani (Quick-Step Floors) trods en bragende eksplosiv finish ikke nåede længere frem end til tredjepladsen.

Italieneren, som var ført frem i finalen af Michael Mørkøv, der noteredes i mål som nr. 10, var ganske enkelt for langt tilbage, da han trådte an, så denne gang kom alt ikke til at gå op i en højere enhed for det dansk-italienske samarbejde.

Quick-Step Floors havde ellers klaret sig flot gennem de nervepirrende situationer, der opstod med små 25 km tilbage, da først et voldsomt styrt i et sving og siden en heftig blæst forvandlede den ret ensformige og kedelige styrkeprøve til et vildt drama med kraftig udskilning.

To markante tabere

Indehaveren af løbets røde førertrøje franskmanden Rudy Molard (Groupama-FDJ) blev siddende på tronen, men den kendsgerning registreredes utvivlsomt med blandede følelser i den franske lejr, eftersom kaptajnen Thibaut Pinot var blandt dagens tabere.

Han formåede nemlig ikke at holde sig i front, og ligesom en anden af kandidaterne til de endelige topplaceringer hollænderen Wilco Kelderman (Team Sunweb), der blev slået ud af maskinskade, satte han 1.44 minut til i forhold til sine formodet værste rivaler.

Kelderman, der inden etapen lå nr. 6, dumpede 11 pladser bagud, mens Pinot mistede 5, og de er nu nr. 17 og 18 med minus på henholdsvis 2.50 og 3.08 minutter til Molard.

Top-10 ser efter dagens strabadser således ud: 1. Molard, 2. Michal Kwiatkowski (Team Sky) 41 sekunder, 3. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) 48, 4. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 51, 5. Alejandro Valverde (Movistar) 53, 6. Ion Izagirre (Bahrain Merida) 1.11 minut, 7. Tony Gallopin (AG2R) 1.14, 8. Nairo Quintana (Movistar) samme tid, 9. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) 1.18, 10. Enric Mas (Quick-Step Floors) 1.23.

6. sejr i vanskelig sæson

For Nacer Bouhanni, der for 4 år siden vandt 2 etaper i både Vueltaen og Giro d'Italia, var det sæsonens 6. sejr og uden sammenligning den største i et år, hvor han har været involveret i kraftige interne stridigheder på Cofidis-mandskabet.

Han blev således til sin store fortrydelse valgt fra til Tour de France, og han oppebærer i det hele taget ikke længere den samme priviligerede status på holdet, efter at der op til denne sæson blev skiftet ud i ledelsen med Cedric Vasseur som ny manager.

Imidlertid var der rørende enighed mellem Bouhanni og holdets sportsdirektører i Vueltaen om, at franskmanden uretmæssigt var blevet straffet af løbets jury for usportslig optræden på 5. etape. Her skulle Bouhanni efter juryens opfattelse angiveligt have slået ud efter sportsdirektørens bil i arrigskab, men det blev intenst bestridt i den franske lejr, uden at afgørelsen dog blev ændret.