To vandbærere soler sig i sjældne stjernestunder i Vueltaen Franskmanden Rudy Molard er ny og overraskende indehaver af den røde førertrøje efter etapesejr til australieren Simon Clarke.

To ryttere, der først og fremmest er tiltænkt roller som vandbærere for deres respektive kaptajner i årets Vuelta a España, oplevede stjernestunder som tiljublede podiehelte, da den 188,7 km lange 5. etape fra Granada til feriebyen ved Middelhavet Roquetas de Mar var tilendebragt.

Efter godt 120 km i udbrud afgjorde den 32-årige australier Simon Clarke (EF Education First) strabadserne til sin fordel i et nervepirrende spurtopgør, da han nåede til vejs ende sammen med hollænderen Bauke Mollema (Trek-Segafredo) og italieneren Alessandro De Marchi (BMC).

Og 8 sekunder senere susede franskmanden Rudy Molard (Groupama-FDJ) over stregen på 6. pladsen i selskab med italieneren Davide Villella (Astana) og belgieren Floris De Tier (Lotto-Jumbo), og den præstation rakte til, at Mollard er en ny overraskende indehaver af den røde førertrøje.

Til tops med et forspring på 1.01 minut

Løbets hidtidige førstemand polakken Michal Kwiatkowski (Team Sky) fuldførte nemlig som nr. 23 i hovedfeltet på godt 90 mand, der tabte 4.55 minutter til Simon Clarke.

Eftersom Rudy Molard inden etapen var 3.46 minutter efter Kwiatkowski, har franskmanden nu et forspring på 1.01 minut til polakken, og denne ændring var også den eneste, som dagens kappestrid medførte i toppen af klassementet.

Rudy Molard er i gang med sin anden sæson for sin nuværende arbejdsgiver, efter at han i 2012 indledte sin professionelle karriere på Cofidis.

Franskmanden ses ofte i udbrud som i dag, men foreløbig er det kun blevet til 2 sejre - på en etape i Tour du Limousin 2015 samt på 6. etape i år i Paris-Nice.

Den ny mand i førertrøjen kender sin plads

Groupana-FDJ er kommet til Vueltaen med store ambitioner i det samlede klassement, men de er koncentreret omkring Thibaut Pinot, hvilket landsmanden Rudy Molard da også udmærket er klar over

»Min opgave her i løbet er at hjælpe Thibaut Pinot, men på en etape som i dag, var der frit spil, og da jeg følte, jeg havde gode ben, tog jeg chancen og kæmpede mig med i det store udbrud«, forklarede Rudy Molard, der fylder 29 dagen efter Vuelta-finalen i Madrid 16. september.

Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix Australieren Simon Clarke besejrer i spurten hollænderen Bauke Mollema og italieneren Alessandro De Marchi, der er skjult bag Mollema, på 5. etape i Vuelta a España.

»I første række satsede jeg på at vinde etapen, men når det ikke lykkedes, er det jo en drøm for mig nu at stå i den røde førertrøje. Jeg anede faktisk ikke, om jeg havde erobret den eller ej, før jeg var kommet i mål og fik at vide, at mit forspring var stort nok«.

»Nu prøver jeg at forsvare den i hvert fald frem til på søndag, og så må vi se, hvad der sker, når vi skal op i bjergene. Jeg klarer mig normalt temmelig godt på stigningerne, men i det samlede klassement, er der jo ingen tvivl om, at Pinot er vores førstemand«.

25 ryttere med i dagens udbrud

De 6 bedst placerede på etapen var alle en del af det udbrud på 25 ryttere, som etableredes efter godt 70 km. Team Sky og Quick-Step Floors var de eneste mandskaber, som ikke var repræsenteret, men de gjorde aldrig noget reelt forsøg på at iværksætte en effektiv jagt.

Sky sørgede for, at offensiven trods alt ikke løb løbsk og valgte at sige farvel til førertrøjen uden kamp for så i stedet at have den inden for rækkevidde til et forsøg på tilbageerobring på et senere tidspunkt i løbet.

Det britiske mandskab sad i front for feltet stort set hele tiden, efter at udbruddet var kommet af sted, men sled ikke sig selv op. Og slet ikke, eftersom ingen af de andre hold viste interesse for at bidrage til en eventuel forfølgelse.

Finalen formede sig som en sprintermatch

Forude satte De Marchi et solofremstød ind, da der manglede omkring 70 km, og han fik siden følgeskab af Mollema og Simon Clarke. Bortset fra en punktering til Mollema 30 km fra mål, arbejdede de tre perfekt sammen, indtil det taktiske spil holdt sit indtog med 3 km tilbage.

Indimellem sagtnede de farten så meget, at trioen bagude kom tættere og tættere på, men sluttelig var Simon Clarke nogenlunde som ventet den hurtigste.

»Jeg begyndte at køre cykelløb på bane, da jeg vart 15 år, så jeg har en hel del erfaring i at klare mig i en sprintermatch, som denne finale jo udviklede sig til, men det er aldrig til at forudse, hvad der vil ske efter så langt et løb«, lød det fra en tydeligvis både lykkelig og træt Simon Clarke.