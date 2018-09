Skrappe tinder varsler hårde tider for den ny mand på Vuelta-tronen Dagens målbjerg La Camperona bestiges for tredje gang i Vueltaen, og ved de to foregående besøg er indehaveren af førertrøjen siden blev hyldet som den endelige vinder.

Tre dage i træk med med målpassage på vilde tinder i det nordlige Spanien skærper gradvist strabadserne i Vuelta a España og skaber formentlig nye omvæltninger i toppen af det samlede klassement, der tegnede sig så overraskende jævnbyrdigt, indtil den 28-årige spanier Jesus Herrada (Cofidis) i går sikrede sig både den røde førertrøje og et markant forspring på 3.22 minutter til sin nærmeste rival, den tidligere Vuelta-hersker englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Fra de idylliske omgivelser i ferieområderne Candás og Carreño ved Atlanterhavskysten i Asturien går det i dag 174,8 km sydøst på til en finale på bjerget La Camperona i 1.600 metera højde, men inden rytterne når så vidt, udsættes de for en klatretur, der er så lang og sej, at den udgør en særdeles realistisk forsmag på, hvad de har i vente frem til og med på søndag.

I de officielle opgørelser er 1. kategori stigningen Puerto de Tarna opgjort til 13 km med en gennemsnitlig procent på 5,8, men i virkeligheden kører rytterne opad mindst dobbelt så langt, inden de når frem til bjergspurten 1.490 meter over havets overflade.

De sidste km er ekstremt barske

Når den er afviklet, resterer nednu cirka 70 km, og det går kun ganske kortvarigt nedad. Helt frem til det atter bliver alvor, bevæger feltet sig nemlig i lettere kuperet terræn på en højslette omkring 1.000 meter til vejrs.

Denne del af færden vil givetvis munde ud i en knaldhård positionskamp, inden der tages hul på den afsluttende 8,3 km lange stigning op til La Camperona.

Umiddelbart ser den gennemsnitlige procent på 7,5 forholdsvis tilforladelig ud, men bag det tal skjuler sig den kendsgerning, at der er himmelvid forskel på den første og den sidste del af bjerget, og bedømt fra et tilskuersynspunkt, er det forjættende herligt, at det er de sidste km, der er ekstremt skrappe.

Her når den maksimale procent med cirka halvanden km tilbage op på 19,5, og endnu ganske kort før stregen ligger den på 11,87.

Stort udbrud holdt hjem for 2 år siden

2 gange tidligere er La Camperona besteget i Vuelta-sammenhæng, uden at de forudgående strabadser dog har været identiske med dem, der venter i dag.

Men der sendes måske et varsel om det videre forløb frem mod afslutningen i Madrid 16. september, eftersom rytteren, der er hyldet i rødt på La Camperona, i begge tilfælde også siden har udmærket sig som løbets endelige sejrherre.

Sådan tager profilen sig ud over dagens Vuelta-etape.

Ved den senest udflugt til La Camperona i 2016 havde et stort udbrud på den lange, flade strækning frem mod finalestigningen skaffet sig tilstrækkeligt stort forspring til, at favoritterne ikke fik noget at skulle have sagt i kampen om etapesejren.

Den erobrede russeren Sergey Lagutin, der på det tidspunkt kørte for Katusha, men siden 2017 har repræsenteret Gazprom.

Lagutin holdt hjem på denne 8. etape med et forspring på 10 sekunder til franskmanden Axel Domont, mens colombianeren Nairo Quintana som den første af podiekandidaterne krydsede stregen på 12. pladsen 4.41 minutter senere.