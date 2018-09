Outsider overrumpler stjernerne og sætter sig magtfuldt på Vuelta-tronen Spanieren Jesus Herrade er ny indehaver af førertrøjen i sit hjemlands rundtur med et forspring på 3.22 minutter til nærmeste rival.

Med en ekplosiv og forbløffende udvikling på den 181,1 km lange 12. etape i Vuelta a España fra Mondoñedo til Estaca de Bares ved Asturiens Middelshavskyst oplevedes et revolutionerende magtskifte, da den 28-årige spanske outsider Jesus Herrada (Cofidis) ikke alene erobrede den røde førertrøje, men også sikrede sig et forspring på 3.22 minutter til løbets hidtidige engelske førstemand Simon Yates (Mitchelton-Scott) inden de 3 voldsomt skrappe bjergudfordringer, der forestår hen over weekenden.

Denne uforudsete omvæltning var resultatet af Jesus Herradas deltagelse i endnu en vellykket, stor offensiv, der etableredes tidligt på etapen, og som feltet aldrig besluttede sig for at jagte helhjertet.

Spanieren var som nr. 22 med et minus på 5.45 minutter den bedst placerede af de 18, der slap fri, og det var ventet, at holdene med de oplagte kandidater til de endelige topplaceringer ville sørge for, at kontrollere fremstødet.

Favoritterne i mål med minus på 11.39 minutter

Det skete blot aldrig, og selv om Herrada ikke var med i opgøret om den maksimale etapehæder, som tilfaldt franskmanden Alexandre Geniez (AG2R) i en spurtduel med hollænderen Dylan van Baarle (Team Sky), rakte det rigeligt for spanieren at kæmpe sig i i mål som nr. 16 med et minus på 2.32 minutter.

Det altafgørende i kampen om den røde førertrøje var nemlig, at feltet med favoritterne mærkværdigvis aldrig evnede for alvor at mindske afstanden til udbryderne, og da gruppen med alle topnavnene nåede til vejs ende, stoppede tidtagningen ved 11.39 minutter, hvilket betød, at Jesus Herrada længst var strøget til tops i klassemnetet.

På grund af spanierens pludselige opdukken i det fineste selskab skete der en forskydning i top-10, der nu ser således ud: 1. Herrada, 2. Yates 3.22, 3. Alejandro Valverde (Movistar) 3.23, 4. Nairo Quintana (Movistar) 3.36, 5. Ion Izagirre (Bahrain Merida) 3.39, 6. Tony Gallopin (AG2R) 3.46, 7. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) samme tid, 8. Miguel Angel Lopez (Astana) 3.49, 9. Rigoberto Uran (EF Education First) 3.54, 10. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) 4.05.

Kasper Asgreen (Quick-Step Floors) kom til mål alene 18 minutter efter vinderen, mens holdkammeraten Michael Mørkøv atter fulgte kaptajnen Elia Viviani til dørs 27.17 minutter bagude.

Stor succes for wildcard-mandskab

For det franske wildcard-mandskab Cofidis har Vueltaen hidtil formet sig særdeles succesrigt, selv om etapevinderen fra i fredags Nacer Bouhanni er udgået.

Spanieren Luis Angel Mate har lige siden 2. etape været på podiet som nr. 1 i bjergkonkurrencen, og nu er Jesus Herrada altså i rødt i sin første sæson i fransk tjeneste.

Etapevinderen Alexandre Geniez fyrer champagnesalutten af for fuld styrke. Foto: Miguel Riopa/Ritzau Scanpix

»Jeg havde arbejdet hårdt for at komme med i udbruddet, og da det splittedes mod slutningen, havde jeg ikke kræfter til at følge de forreste, men koncentrerede mig om at kæmpe for førertrøjen, som jeg vidste var inden for rækkevidde«, sagde Jesus Herrada i det officielle sejrsinterview, hvor der kom et skævt smil frem på hans ansigt, da han blev spurgt, hvor længe, han regnede med at beholde førertrøjen.

»Det er vanskeligt at forudsige. Jeg er fuldstændig klar over, at vi nu har tre meget skrappe dage i bjergene, men jeg håber så småt på, at jeg kan forsvare min position i morgen. Så må vi se, hvad der sker derefter«.

Skiftede til Cofidis sammen med storebror

Jesus Herrada skiftede til Cofidis sammen med sin storebror José, der ikke er med i Vuelta-truppen, efter 7 år som hjælperytter på det stjernebesatte Movistar-mandskab. Her sluttede han af med at erobre det nationale mesterskab 5 sekunder foran holdkaptajnen Alejandro Valverde.

Det er den sjette Grand Tour, Jesus Herrada er i gang med, men den første Vuelta. Han har 4 gange deltaget i Tour de France, hvor opgaven i de tre første tilfælde indlysende har været at støtte Movistars kaptajner, mens han i år optrådte på egen hånd hos Cofidis. En 7. plads på Alpe-etapen til La Rosiére blev hans bedste resultat, og han sluttede som nr. 47 sammenlagt.

Hvor langt Jesus Herradas evner rækker, vil blive afsløret på de kommende 3 etaper, men det fremgik ret åbenlyst af feltets passivitet, at hans gamle holdkammerater Valverde og Quintana i hvert fald ikke anser ham som en direkte trussel.