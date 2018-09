Bitre stjerner retter skarp kritik mod Vuelta-herskerens tropper Alejandro Valverde og Nairo Quintana mener, at Simon Yates og Co. løb fra ansvaret.

At det på gårsdagens etape til Luintra var den stærke kollektive indsats fra det spanske Movistar-mandskabs side i jagten på udbryderne, der i den sidste ende sikrede, at konkurrenten Simon Yates (Mitchelton-Scott) også på den forestående 181,1 km lange færd fra Mondoñedo til Faro de Estaca de Bares kan optræde i den røde førertrøje, stod klart for enhver.

Men det var absolut ikke en »gave«, der blev uddelt af et godt hjerte, men udelukkende af tvingende nødvendighed, og den blev da også ledsaget af bitre kommentarer fra de to Movistar-stjerner Alejandro Valverde og Nairo Quintana.

»Jeg forstår ikke, hvordasn Micthelton-Scott som indehaver af de røde førertrøje kan frasige sig ansvaret med at deltage i føringsarbejdet i feltet, når så farlig en rytter som Thibaut Pinot er med i en offensiv, der har skaffet sig så stort et forspriong, at franskmanden udgjorde en reel trussel mod trøjen«, lyder det fra Valverde i den spanske sportsavis AS.

Quintana: Sådan kører de altid

Andre vil givetvis opfatte det som et klogt taktisk spil fra Mitchelton-Scotts side at sidde med is i maven og lade Movistar fyre op under tempoet, mens det australske hold gemte sig i den store masse.

Holdet havde da også den undskyldning, at det havde Jack Haig med forude, ligesom Simon Yates nøgternt erklærede, at der ikke var overskud til at køre efter alt og alle, men det dæmper nu ikke følelserne hos Movistar.

»Det er ikke første gang, vi ser Mitchelton-Scott køre på denne måde. Faktisk er det meget kendetegnende for holdet, men jeg synes ikke det tjener det til ære«, siger således Nairo Quintana ligeledes til AS.

Lang tur ude ved Atlanterhavet

I skyggen af denne ulmende kontrovers mellem de to hold kaster rytterne sig ud i dagens strabadser efter en ny lang transfer fra gårsdagens målby til starten i Mondoñedo i den nordlige del af Galicien.

Efter cirka 40 km rammes kysten ved Atlanterhavet, og her bevæger feltet sig så i omkring 80 km. Efter en sløjfe ind i landet dukker den 7,7 km lange stigning i 3. kategori Alto de San Pedro op med en procent på 5,1.

Her rammer rytterne rutens højeste punkt 435 m over havet, og derfra går det stik nordpå i knap 50 km tilbage mod kysten og fyrtårnet i Estaca de Bares, hvor målet befinder sig.

Umiddelbart er der ikke lagt op til, at hverken Mitchelton-Scott eller Movistar skal tage det store slæb i dag, for hvis San Pedro ikke viser sig som for vanskelig, må denne etape være en opgave for den italienske supersprinter Elia Viviani (Quick-Step Floors) og de hold, der endnu har mod på at udfordre ham.

Viviani tror på flere triumfer

Efter sin seneste triumf udtalte Viviani, at han mener, der venter endu 2-3 etaper, som kan give ham mulighed for at udfolde sig, og med i det regnestykke må han utvivlsomt have dagens kappestrid.

Dog er der ingen tvivl om, at ryttere med offensive tendenser er blevet inspireret af den succes, udbruddene i Vueltaen hidtil har haft, og det kan indebære, at den danske debutant Kasper Asgreen endnu engang vil kunne ses i front for feltet meget længe på job for kaptajn Viviani.

Efter franskmanden Nacer Bouhannis farvel i går kan Quick-Step Floors ikke længere regne med assistance fra Cofidis, men det forekommer ikke sandsynligt, at Lotto-Jumbo og Bora-hansgrohe har opgivet håbet om, at det kan lykkes for henholdsvis hollænderen Danny van Poppel og den slovakiske verdensmester Peter Sagan at få ram på Viviani.