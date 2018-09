To slidere på fælles succesjagt i Vueltaen, men kun belønning til den ene Italieneren Alessandro De Marchi hentede en af sine sjældne sejre på den længste etape i den spanske rundtur, mens Thibaut Pinot gik tomhændet fra opgaven.

To af den professionelle cykelkaravanes mest indædte fightere, italieneren Alessandro De Marchi (BMC) og franskmanden Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), var involveret i en fælles jagt på succes, da den længste etape i årets Vuelta a España førte rytterne de 207,8 km fra Mombuey i Castilla y León til Luintra i det vidunderskønne vinområde Ribeira Sacra i den nordvestligste region på Den iberiske Halvø Galicien.

De var begge med i den offensiv på 19 mand, der efter to vanvittigt hektiske timer omsider etableredes, men det var kun De Marchi der fik belønning for anstrengelserne, mens Pinot gik tomhændet fra dagens opgave.

Italieneren havde etapegevinsten som mål, og det fik han opfyldt, da han krydsede stregen 28 sekunder foran den sidste af sine følgesvende colombianeren Jhonatan Restrepo (Katusha-Alpecin), mens Pinot, selv om han en lang overgang var virtuel indehaver af den røde førertrøje, ikke formåede at avancere fra den 16. plads, han indtog allerede inden etapen.

Valverde førte an blandt favoritterne

11 fra udbruddet nåede til vejs ende, inden den første gruppe på 15 mand med en stor del af favoritterne anført af spanieren Alejandro Valverde (Movistar) og med den engelske indehaver af den røde førertrøje Simon Yates (Mitchelton-Scott) susede over stregen med et minus på 2.02 minutter til De Marchi.

Enkelte af klassementsaspiranterne satte lidt tid til. Det gjaldt tyskeren Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) og italieneren Fabio Aru (UAE Team Emirates), men de mistede dog ikke mere, end at de stadig i høj grad er inde i billedet i kampen om den endelige hæder.

Top-10 ser efter dagens strabadser således ud: 1. Yates, 2. Valverde 1 sekund, 3. Nairo Quintana (Movistar) 14, 4. Ion Izagirre (Bahrain Merida) 17, 5. Tony Gallopin (AG2R) 24, 6. Buchmann samme tid, 7. Miguel Angel Lopez (Astana) 27, 8. Rigoberto Uran (EF Education First) 32, 9. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) 43, 10. George Bennett (Lotto-Jumbo) 47.

Tager hatten af for Movistar

Den 26-årige Simon Yates, der for 2 år siden hyldedes som etapevinder i Luintra, er således klar til endnu en dag i rødt, men englænderen var ikke bleg for at erkende, at det holdt hårdt.

»Det var en helt vanvittig etape med den fart, der blev lagt ud i, og jeg kan ikke være andet end tilfreds med den måde, dagen sluttede på«, konstaterede Simon Yates.

»Mine holdkammerater leverede et fantastisk job med at kontrollere i starten, men på et tidspunkt måtte vi se i øjnene, at vi ikke kunne blive med med at køre efter alt og alle«.

»Da det store udbrud med Pinot kom af sted, var der ikke kræfter til at køre dem ind. Det var da absolut en farlig situation for mig, men heldigvis også for Movistar, og det var en lettelse, da det spanske mandskab besluttede sig for at jagte. Hatten af for dem, for deres indsats reddede jo i realiteten min førertrøje «

De Marchis tredje succes i Vueltaen

For den 32-årige De Marchi var det den første individuelle gevinst, siden han for 3 år siden ligeledes slog til på en Vuelta-etape, og i det hele taget er den spanske rundtur tilsyneladende specielt egnet til den italienske slider.

De Marchi er i sin professionelle karriere kun noteret for 4 sejre, og de 3 er hentet i Vueltaen, den første på en etape i Critérium du Dauphiné i 2013.

»Det var en sejr, der betød fantastisk meget for mig, for når der går så lang tid mellem, man vinder, er det, som om man mister troen på, at det i det hele taget kan lade sig gøre. Man har virkelig brug for at opleve den herlige følelse det er, at køre først over stregen«, lød det fra italieneren, der er kendt for sin angrebsiver og efter denne sæson følger med belgieren Greg van Avermaet til det ny WorldTour-hold CCC.

»Oprigtig talt følte jeg mod slutningen ikke, at jeg havde særligt gode ben, men jeg var stærk i hovedet. Det gjorde forskellen«.

»Jeg vidste, at jeg skulle slippe af med Restrepo, for hvis vi kom hjem sammen til spurten, er jeg sikker på, jeg ville være blevet slået. Det har jeg efterhånden prøvet så mange gange. Men i dag fik jeg belønningen for at blive ved med at kæmpe, og det var en herlig fornemmelse«.

Højt tempo straks fra start

Der blev lagt ud i et enormt højt tempo, og med 49 km tilbagelagt i den første time og 48 i den anden, varede det meget længe, før det lykkedes nogen af slippe fri.