Vuelta-hersker er tilbage i byen, hvor drømmen om Grand Tour-succes fødtes Simon Yates scorede sin første Grand Tour-triumf for 2 år siden i dagens målby Luintra.

Byen Luintra i det nordvestligste hjørne af Spanien, der i dag danner rammen om afslutningen på 11. etapes 207,8 km, der indledes i Mombuey, har en særlig betydning for øjeblikkets indehaver af den røde Vuelta-førertrøje englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Det var nemlig her i den sydlige del af regionen Galicien midt i det frodige vindistrikt Ribeira Sacra omkring floderne Sil og Miño, at drømmen om at kunne hævde sig blandt de bedste i de store rundture for alvor antog realistiske former hos den unge brite Simon Yates.

Den nu 26-årige englænder noteredes i Luintra på 6. etape i 2016 for sin første sejr i en Grand Tour efter at være udgået af Tour de France i sin debutsæson som professionel i 2014 for året efter at slutte som nr. 89 på de franske landeveje.

Kom til mål 20 sekunder foran nærmeste rival

I 2016 konfronteredes Simon Yates så med Vuelta a España efter i øvrigt at have afsonet en karantæne på 4 måneder for at have overtrådt antidopingreglementet - en sag hvor hans australske arbejdsgiver, der dengang hed Orica-BikeExchange, påtog sig det fulde ansvar for ikke at have indsendt de nødvendige papirer i rette tid til, at englænderen kunne anvende sin vanlige medicin, hvorfor han da også slap med en kraftigt reduceret straf.

Dengang udgik etapen fra Monforte de Lemos, hvilket vil sige, at Vueltaen allerede befandt sig i Galicien, så feltet nåede frem til Luintra fra en anden retning end i dag, men den afsluttende fase var identisk med den aktuelle, og her satte englænderen alle rivaler på plads.

Simon Yates nåede i mål 20 sekunder foran spanieren Luis León Sanchez som den nærmeste rival, mens den colombianske indehaver af førertrøjen Darwin Atapuma forsvarede sin position.

Vandt ungdomskonkurrencen i Touren 2017

Ved den lejlighed lurede Alejandro Valverde, der netop nu kun er et enkelt sekund efter Yates, i flere dage som nr. 2 sammenlagt uden dog at stryge helt til tops.

Den spanske Movistar-veteran sluttede det år som nr. 12 med et minus på 15.57 minutter til sin sejrende holdkammerat Nairo Quintana, mens Yates fik sit gennembrud og fuldførte på 6. pladsen 8.33 minutter efter colombianeren.

I 2017 fulgte Simon Yates op med at blive nr. 7 i Tour de France, hvor han ligeledes vandt ungdomskonkurrencen, efter at hans tvillingebror Adam havde præsteret det året inden.

I indeværende sæson var Simon Yates på kurs mod en gigantisk triumf i Giro d'Italia, hvor han erobrede førertrøjen på 6. etape til Etna, forsvarede den med bravur bl.a. ved at vinde 3 etaper, inden han gik fuldstændig ned på 19. etape til Bardonecchia for at slutte løbet som nr. 21.

Ruten appellerer til udbrydere

Dagens styrkeprøve, som med sin 207,8 km er den længste i åres Vuelta, indledes i Mombuey, der ikke kan karakteriseres som meget mere end en flok huse ved en hovedvej mellem regionerne Castilla y León og Galicien.

Ruten, der kun byder på få lige strækninger og er uden de helt vilde stigninger, appellerer i høj grad til udbrud, og de angrebsivrige ryttere har helt oplagt fået blod på tanden ved at se, at det kan lade sig gøre at føre en offensiv succesrigt til ende.

4 bjergspurter - 3 i 3. og en i 2. kategori - udsættes deltagerne for, og det vil givetvis betyde, at Vueltaens faste podiegæst, spanieren Luis Angel Maté (Cofidis), som har været indehaver af bjergtrøjen siden 2. etape, atter forsøger at skrabe point sammen.

Spanieren kan ganske vist ikke indhentes lige med det samme, eftersom han fører med 60 point mod 33 til den dobbelte etapevinder amerikaneren Ben King (Dimension Data) og 24 til hollænderen Bauke Mollema (Trek-Segafredo).

Men endnu mangler størsteparten af de mest pointgivende bjerge, så der er god grund for Maté til at oparbejde et solidt forråd.