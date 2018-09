Fornemt dansk aftryk på supersprinters blændende Vuelta-opvisning Elia Viviani sikrede sig sæsonens 17. sejr, og hans to danske holdkammerater leverede et markant bidrag til succesen.

Med et blændende skoleeksempel på, hvordan et hold med en supersprinter omgivet af topgearede hjælpere behersker en massespurt og efterlader konkurrenterne chanceløse, susede sæsonens suverænt mest vindende rytter italieneren Elia Viviani (Quick-Step Floors) over stregen på den 177 km lange 10. etape fra Salamanca til Fermoselle til sin anden triumf i Vuelta a España og den 17. i alt i år.

Efter at Vivianis franske holdkammerat Julian Alaphilippe tidligere på dagen sejrede i Tour of Britain, har Quick-Step Floors nu vundet 60 gange og er dermed stærkt på vej til at udmærke sig som det mest vindende firamhold for 7. år i træk.

Desuden tyder alt også på, at manager Patrick Lefeveres tropper oplever den hidtil mest succesrige sæson, idet de nu kun er 2 sejre fra at nå det foreløbig højeste antal førstepladser, som registreredes i 2014.

Asgreen i front for feltet næsten hele dagen

Det var enerens eminente fuldendelse af kollektivets sublime forarbejde, der stilledes til skue i den sene, spanske eftermiddagssol, og selv om den maksimale hæder naturligvis tilfalder den exceptionelle italiener med den eksplosive finish, satte også hans to danske holdkammerater Kasper Asgreen og Michael Mørkøv et markant aftryk på triumfen.

23-årige Asgreen, der i sin debutsæson som professionel er kastet ud i sin første store rundtur, leverede endnu engang en ufattelig flot indsats som hyperaktiv i føringsarbejdet i feltet over det meste af distancen.

Selv helt fremme i finale var han med til at sætte tempoet i spidsen for Quick-Step Floors-toget, indtil han slog ud, da der manglede godt 2 km.

Den unge dansker har nu vist sig lige fra løbets start at kunne gå ind i rollen som uvurderlig slider, og det eneste, der bekymrer en smule på hans vegne, er, om der nu ikke trækkes for store veksler på hans jættekræfter.

Mørkøv skruede tempoet kraftigt i vejret

Michael Mørkøv var i Dannebrogstrikoten særdeles synlig i selve opløbet, hvor han havde til opgave som den næstsidste rytter foran Viviani at bringe italieneren i så ideel en position som muligt.

Og det job blev i dag ekstra betydningsfuldt, fordi den østrigske mester Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe) inden for den sidste km forsøgte af komme sprinterne i forkøbet.

Det betød, at Mørkøv måtte skrue farten voldsomt i vejret, for at hullet ikke skulle blive for stort, og da danskeren så slog ud, var tempoet så højt, at holdkammeraten Fabio Sabatini kunne tordne videre frem mod stregen med Viviani på hjul.

Den olympiske guldvinder i pointløb blev derefter nærmest fyret af i katapult frem mod målstregen, og selv om den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) havde klinet sig til italieneren, måtte han se sig slået med halvanden længde.

Årets mest perfekte leadout

Det var da også en overvældende begejstret Elia Viviani, der efter opvisningen solede sig i lykønskninger - og skyndte sig at give dem videre

»Det er den mest fuldendte leadout, vi har præsteret hele året, og det er en fantastiske følelse at kunne afslutte så forrygende et forarbejde af alle på holdet med at køre sejren hjem«, lød det fra Viviani i det officielle interview straks efter etapen.

»Hele dagen sørgede holdet for at kontrollere etapen, og jeg synes virkelig, at vi har gjort os fortjent til dette resultat«.

»For mig personligt er det helt eventyrligt, at jeg nu har vundet 17 løb, men det skyldes, at jeg befinder mig på det perfekte hold på det perfekt tidspunkt af karrieren«.

Italiener på hospitalet efter styrt

I det overordnede Vuelta-billede fik etapen ikke den store betydning, men havde det triste indslag, at italieneren Simone Petilli (UAE Team Emirates) styrtede så voldsomt, at han måtte køres på hospitalet.