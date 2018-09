Froome og Thomas flopper atter, mens Tourens bjergkonge brillerer Julian Alaphlippe vandt 3. etape i Tour of Britain, hvor Mads Würtz Schmidt gjorde et stærkt indtryk.

Mens løbets to tiljublede britiske publikumsmagneter Team Sky-holdkammeraterne Geraint Thomas og Chris Froome heller ikke på den 127 km lange 3. etape i Tour of Britain med start og mål i Bristol var i nærheden af at præstere på det niveau, der har sikret dem status som Tour de France-stjerner, dokumenterede en anden af hovedpersonerne fra sommerens gigantshow på de franske landeveje, at det sagtens kan lade sig gøre at levere topresultater også her lidt over fem uger efter finalen i Paris.

Tourens 26-årige franske bjergkonge Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) pressede i et tæt spurtopgør cyklen over først over stregen, da knap 40 ryttere nåede samlet til mål i første gruppe, og han sikrede sig dermed sæsonens 9. sejr og nr. 59 til sin belgiske arbejdsgiver, der i den aktuelle opgave har Brian Holm som sportsdirektør.

Den bedrift kom vel at mærke som en naturlig fortsættelse på den unge franskmands jubelår, for mellem Tour de France og den britiske rundtur brillerede Alaphilippe også med at slå sejrrigt til i det spanske WorldTour-løb Clasica San Sebastian, hvor han ikke levnede hollænderen Bauke Mollema (Trek-Segafredo) nogen chance, da de to kom samlet til mål.

8 af sejrene hentet i WorldTour-løb

Bortset fra den første af de 9 gevinster, som Alaphilippe hentede i februar på en etape i det ny sydamerikanske arrangement Colombia Oro y Paz, er alle de andre scoret i WorldTour-løb.

Det blev til 2 i Baskerlandet Rundt, hvorefter han slog til i Flèche Wallone. I optaktsfasen til Tour de France vandt Alaphilippe etapen til Lans-en-Vercors i Critérium du Dauphiné, og i selve Touren var franskmanden også på spil i de skrappe bjergfinaler, hvor han viste sig som den bedste både i Le Grand-Bornand og i Bagnères de Luchon.

Med dagens indsats rykkede franskmanden op som nr. 3 sammenlagt i Tour of Britain 2 sekunder efter den ny førstemand newzealænderen Patrick Bevin (BMC) og gårsdagens australske etapevinder Cameron Meyer, og Alaphilippe står således på spring til at leve op til sin favoritværdighed i klassementet.

Dristig dansk satsning i spurten

Et stærkt dansk islæt bød dagens finale i Bristol på, da 24-årige Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) foretog et dristigt udspil et par hundrede meter framål.

Danskeren havde sikret sig en fordelagtig position på hjul af Alaphilippe og dennes luxembourgske holdkammerat Bob Jungels efter i det hele taget at have været særdeles synlig i den afsluttende fase.

Den tidligere U19- og U23-verdensmester i enkeltstart valgte at gribe ud efter lykken ved selv at åbne spurten, men det skulle vise sig, at han var oppe mod overmagten, for det stod hurtigt klart, at han var ude af stand til at kæmpe med om selve sejren.

Mads Würtz Schmidt blev ud over Julian Alaphilippe passeret af Patrick Bevin, letten Emils Lippens (One Pro Cycling), Ethan Hayes fra det britiske landshold, belgieren Jasper De Buyst (Lotto Soudal) og den britiske mester Connor Swift (Madison Genesis).

Mads Würtz Schmidt op som nr. 11 sammenlagt

Den flotte 7. plads, som Mads Würtz Schmidt kørte i hus, sendte ham op som nr. 11 i klassementet 46 sekunder efter Patrick Bevin, og top-10 foran danskeren ser i øvrigt således ud:

1.Bevin, 2. Meyer samme tid, 3. Alaphilippe 2 sekunder, 4. Jasha Sütterlin (Movistar) 12 sekunder, 5. Wout Poels (Team Sky), 6. Chris Hamilton (Team Sunweb), 7. Jungels, 8. Primoz Roglic (Lotto-Jumbo), 9. Hugh Carter (EF Education First) 19, 10. Scott Davies (Dimension Data) 22.

Matti Breschel ligger nr. 54 to placeringer foran Tour de France-vinderen Geraint Thomas, og de har begge et minus på 4.55 minutter.

Chris Froome er 17.40 minutter bagud som nr. 96 blandt de 115 tilbageværende ryttere.