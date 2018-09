Trætte Tour de France-konger oplever bragende nedtur på hjemmebane Hverken Geraint Thomas eller Chris Froome kan følge med de bedste i Tour of Britain, hvor 2. etape gav sejr til australieren Cameron Meyer.

Mens aktørerne i Vuelta a España med englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott) som indehaver af den røde førertrøje i dag hvilede ud efter de første 1.434,2 af de i alt 3.254,7 km, der frem til og med 16. september skal tilbagelægges på Den iberiske Halvø, fortsatte et lille udvalg af sommerens Tour de France-hovedpersoner anført af nr. 1, 3 og 4, de britiske Team Sky-holdkammerater Geraint Thomas og Chris Froome samt sloveneren Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) de 8 dage lange udfoldelser i Tour of Britain, som de tog fart på i søndags.

I forvejen har det britiske cykelpublikum gennem nu snart adskillige år vist sig som et de mest entusiastiske og talstærke overhovedet i verden, og menneskemasserne langs landevejene først i Wales og i dag på den 174 km lange 2. etape fra Cranbrook til Barnstaple i Devon har da også været svulmende.

Og det på trods af, at både Thomas og Froome på forhånd har meddelt, at der ikke skal ventes toppræstationer fra deres side.

Har haft travlt efter Tour-sejren

Geraint Thomas har haft en enkelt opgave siden Tour de France - han sluttede forrige søndag som nr. 41 i Deutschland Tour - mens Froome først nu atter er i konkurrence, og de fremhæver begge, at de i den aktuelle udfordring først og fremmest skal agere hjælpere for hollænderen Wout Poels.

»Jeg er endnu ikke kommet mig oven på de tre uger i Frankrig«, erkender den 32-årige Geraint Thomas åbent og ærligt.

»Bortset fra Deutschland Tour har jeg ikke fået kørt meget i den seneste måned. Det er jo ikke hver dag, man vinder et løb som Tour de France, så jeg har i ugerne efter været her, der og allevegne for at deltage i et væld af forskellige arrangementer«.

Australier kørte langt udbrud sejrrigt til ende

På tilsvarende vis har Chris Froome meddelt, at han er langt fra den franske form - bl.a. fordi han slet ikke rørte raceren i 10 dage efter finalen i Paris.

Begge Team Sky-stjerner sluttede da også anseligt bagude i dagens kappestrid, der vandtes af australieren Cameron Meyer (Mitchelton-Scott) foran italieneren Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF), som kunne trøste sig med førertrøjen, efter at de to havde været i udbrud stort set hele dagen.

Geraint Thomas tabte 3.22 minutter, da han krydsede stregen som nr. 60 i en gruppe på cirka 40 mand, der besatte pladserne fra nr. 35 og nedefter.

Chris Froome satte 11.54 minutter til

For Chris Froome, der ikke har kørt Tour of Britain siden 2009, da han repræsenterede Team Barloworld, var udbyttet endnu mere beskedent.

Den firedobbelte Tour de France-vinder registreredes som nr. 91, da han nåede til vejs ende i det sidste store felt på knap 30 ryttere 11.54 minutter bagude i selskab med blandt andre den tyske tempospecialist Tony Martin (Katusha-Alpecin), der gør comeback ved denne lejlighed efter sit styrt i Tour de France.

Vurderingen af, at Wout Poels er Team Skys trumf, holdt stik. Hollænderen var med i den gruppe på 7 ryttere, som også talte Primoz Roglic, der fulgte 2 sekunder efter vinderen, og Poels ligger nr. 4 sammenlagt med et minus på 12 sekunder.

Har et væld af VM-medaljer på banen

For den 30-årige Cameron Meyer, der har et væld af VM-medaljer på banen i sin samling af trofæer og i øjeblikket er regerende verdensmester i pointløb, er det sæsonens anden triumf på landevejen, efter at han i begyndelsen af april vandt guld på enkeltstarten ved Commonwealth Games på hjemmebane.

Meyer og Tonelli skilte sig i den afsluttende fase ud fra dagens lange udbrud, og i spurten havde australieren ingen problemer med at overtrumfe italieneren.

Duoen var uhyre tæt på at blive hentet i opløbet, men newzealænderen Patrick Bevin (BMC) måtte tage til takke med tredjepladsen 2 sekunder efter Meyer i spidsen for en gruppe på 7 mand, der desuden omfattede franbskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), tyskeren Jasha Sütterlin (Movistar), Primoz Roglic, Wout Poels, australieren Chris Hamilton (Team Sunweb) og luxembourgeren Bob Jungels (Quick-Step Floors).