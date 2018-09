Lykkelig Vuelta-vinder: Jeg har aldrig måttet lide så meget i hele mit liv Amerianeren Ben King sled sig til sin anden sejr i årets spanske rundtur, hvor englænderen Simon Yates overtog førertrøjen.

Pinefuldt udmattet og ellevildt lykkelig sad den 29-årige amerikaner Ben King (Dimension Data) på asfalten umiddelbart efter målstregen og kæmpede for at komme til kræfter igen, efter den formidable pragtpræstation, der havde bragt ham til toppen af La Covatilla i 1.965 meters højde som vinder af den første store bjergetape i årets Vuelta a España.

Lige fra starten af den 200,8 km lange udfordring, der indledtes i Talavera de la Reina, havde Ben King været med i det udbrud, som satte sit afgørende præg på denne 9. etape.

De sidste 18 km satsede han alene i front, men på de afsluttende, stejleste passager af finalestigningen jagtedes han vildt og indædt af en af sine tidligere følgesvende, den hollandske fighter Bauke Mollema (Trek-Segafredo).

Mollema var tæt på at hente King

En overgang var afstanden mellem de to helt nede på 18 sekunder, men Ben King mobiliserede det ultimative overskud, og da han nåede til vejs ende, varede det 48 sekunder, før Mollema fulgte efter ham på andenpladsen.

Dermed gentog historien sig for den sympatiske hollænder, der ligeledes blev nr. 2 ved det foregående besøg i det spanske skisportssted i 2011, da han blev besejret af ireren Dan Martin.

Dengang kunne Mollema trøste sig med, at han erobrede den røde førertrøje, som han dog kun fik lov at beholde en enkelt dag, men i dag måtte han nøjes med at være stolt over at have medvirket i en åndeløst medrivende duel, der holdt beskuerne i et jerngreb af spænding.

Der blev rusket op i klassementet

Med cololmbianerne Miguel Angel Lopez (Astana) og Nairo Quintana (Movistar) samt hollænderen Wilco Kelderman (Team Sunweb) som nr. 4, 5 og 6 på etapen - belgieren Dylan Teuns (BMC) besatte tredjepladsen 2.38 minutter efter King - med et minus på 2.40 minutter fik favoritterne til de endelige topplaceringer i løbet aldrig muligheder for at blande sig i dysten om dagens optimale hæder.

Til gengæld blev der rusket grundigt op i det samlede klassement, og som han selv havde forudset, formåede franskmanden Rudy Molard (Groupama-FDJ) ikke at forsvare sin røde førertrøje.

Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix Simon Yates i Vueltaens røde førertrøje. Tidligere i år optrådte han også i Giro d'Italias lyserøde.

Simon Yates i Vueltaens røde førertrøje. Tidligere i år optrådte han også i Giro d'Italias lyserøde. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

Han nåede først i mål 6.23 minutter efter Ben King som nr. 43 , og Molard måtte overlade Vuelta-tronen til den 26-årige englænder Simon Yates (Mitchelton-Scott), der blev nr. 9 på etapen med et minus på 2.49, men det rakte lige netop til at stryge til tops i klassementet et enkelt sekund foran den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar), der satte 3.04 minutter til som nr. 11 i mål.

3 udskiftninger i top-10

Den ny top-10 ser herefter således ud, inden løbet genoptages på tirsdag: 1. S. Yates, 2. Valverde 1 sekund, 3. Quintana 14, 4. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) 16, 5. Ion Izagirre (Bahrain-Merida) 17, 6. Tony Gallopin (AG2R) 24, 7. Lopez 27, 8. Riboberto Uran (EF Education First) 32, 9. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) 43, 10. George Bennett (Lotto-Jumbo) 48.

Nye i top-10 er Lopez, Uran og Bennett, mens polakken Michal Kwiatkowski (Team Sky), der ellers længe så stærk ud, og spanieren Enric Mas (Quick-Step Floors) fulgte Rudy Molard på vejen ud.

Mas er nu nr. 12, Kwiatkowski 15 og Molard 17, og de er henholdsvis 1.15, 2.10 og 2.43 minutter efter Simon Yates, så afstandene er stadig forholdsvis beskedne.

Kasper Asgreen (Quick-Step Floors) nåede til mål i et stort felt, der blandt andre også talte den italienske stjerne Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) 21.56 minutter efter King, mens holdkammeraten Michael Mørkøv fulgtes med sin italienske kaptajn Elia Viviani og verdensmesteren Peter Sagan (Bora-hansgrohe) 29.53 minutter bagude.

Er klar til at satse igen senere i løbet

Ben King, der ligeledes sikrede sig en fornem sejr på 4. etape, rykkede 8 pladser fem og er nu nr. 18 med et minus på 3.01 minutter.

»Lige siden starten på karrieren har det været mit mål at vinde en etape i en Grand Tour, og at det nu er lykkedes to gange, overgår mine vildeste drømme«, lød det fra Ben King i det officielle sejrsinterview, efter at han var kommet til hægterne igen.

»Jeg har aldrig været gennem så voldsomme lidelser som på de sidste km af denne etape, og faktisk er jeg stadig lidt omtåget, så jeg ved ikke, om det rigtigt er sunket ind, hvad der er sket«.

»Både for holdet og for mig personligt er det her fantastisk stort, og jeg vil i den resterende del af løbet blive ved med at lede efter nye muligheder for at komme med i et udbrud«.