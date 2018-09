Vuelta a España: Yates redder sig ud af krise, mens Valverde går ned med et brag Den sidste store bjergetape i Vueltaen gav sejr til den unge spanier Enric Mas, der ligesom Miguel Angel Lopez kørte sig på podiet.





I sin syvende Grand Tour står den 26-årige englænder Simon Yates (Mitchelton Scott) foran sin første samlede triumf, efter at han formidabelt støttet af sin tvillingebror Adam klarede sig gennem den frygtede næstsidste etape i Vuelta a España med seks vilde stigninger på den 97,3 km lange distance i Andorra med start i Escaldes-Engordany og mål i 1.480 meters højde på Coll de la Gallina.

Yates kæmpede sig i mål som nr. 3 med et minus på 23 sekunder til spanieren Enric Mas (Quick-Step Floors), der i spurten afviste colombianeren Miguel Angel Lopez (Astana), og med søndagens paradetur til Madrid som eneste tilbageværende udfordring kan kun sort uheld forhindre, at alle årets tre store rundture får en britisk vinder, efter at Chris Froome kunne lade sig hylde i Giro d'Italia og dennes Team Sky-holdkammerat Geraint Thomas i Tour de France.

Selve finalen op til Coll de la Gallina formede sig som en nervepirrende og dramatisk affære, hvor Yates pludselig viste svaghedstegn og med 6 km til mål måtte opgive at følge Mas og López, uden at det dog var i nærheden af minde om den nedtur, han udsattes for i Giro d'Italia.

Barsk nedtur for Valverde

Til gengæld blev det sidste bjerg i Vueltaen skæbnesvangert for englænderens nærmeste konkurrent inden etapen den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar).

Valverde befandt sig i en gruppe med andre topplacerede efter den førende trio, men måtte pludselig slippe, og selv om hans colombianske holdkammerat Nairo Quintana lod sig falde tilbage for at hjælpe, lykkedes det aldrig at begrænse nederlaget tilstrækkeligt til, at den populære spanier, der nåede til mål som nr. 10 på etapen med et minus på 3.09 minutter, bevarede sin plads på podiet.

Det samme gjaldt i øvrigt for hollænderen Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo), og efter strabadserne i fyrstendømmet på grænsen mellem Frankrig og Spanien ser top-10 sammenlagt således ud:

1. Yates, 2. Mas 1.46 minut, 3. Lopez 2.04, 4. Kruijswijk 2.54, 5. Valverde 4.28, 6. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 5.57, 7. Rigoberto Uran (EF Education First) 6.07, 8. Quintana 6.51, 9. Ion Izagirre (Bahrain Merida) 11.09, 10. Wilco Kelderman (Team Sunweb) 11.11.

De Gendt vinder bjergkonkurrencen

Belgieren Thomas De Gendt (Lotto Soudal) forcerede fra frontgruppen på vej op ad den anden af de seks klatreture Coll de Beixalis efter godt 15 km og nåede alene til toppen, hvilket betød, at han styrkede sin position som indehaver af bjergtrøjen. På nedkørslen fik han selskab af en stærk kvintet bestående af hollænderen Bauke Mollema (Trek-Segafredo), italieneren Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), canadieren Michael Woods (EF Education First) samt polakkerne Rafal Majka (Bora-hansgrohe) og Michal Kwiatkowski (Team Sky).



Siden fik en større gruppe tilslutning, og selv om De Gendt måtte lade sig falde tilbage, magede det sig så perfekt for ham, at han efter afslutningen i Madrid kan fejres som Vueltaens bjergkonge.

I feltet foretog Astana på Coll de Ordino med små 60 km til mål en massiv forcering i forsøget på at isolere Yates. Han mistede da også flere af sine holdkammerater i takt med at favoritgruppen systematisk reduceredes, og det endte med, at han kun havde sin bror hos sig. Adam Yates leverede imidlertid en storslået indsats helt frem til 17 km fra mål, og havde sin væsentlige andel i, at brorens forsvar af trøjen faldt så succesrigt ud.







Astana fortsatte presset

Det kasakhiske mandskabs voldsomme pres fortsatte, og på den anden tur op ad Coll de Beixalis lod spanieren Omar Fraile og italieneren Dario Cataldo sig falde tilbage fra fronten. Næsten samtidig trådte Lopez an med 37 km tilbage, og Astana-trioen havde i en håndevending lagt Yates og Co. bag sig.