Tour de France-stjerne misser VM på grund af voldsomt styrt Mikel Landa pådrog sig brud på en lændehvirvel i begyndelsen af august, og nu opgiver han håbet om at blive klar til verdensmesterskaberne

Selv om den spanske etapeløbsstjerne Mikel Landa (Movistar) i går stillede til start i Giro della Toscana 45 dage efter sit voldsomme styrt i Clasica San Sebastian og har planer om at være med igen i dagens Coppa Sabatini, har han indset, at han må opgive at repræsentere fædrelandet ved VM i Innsbruck 30. september.



Den 28-årige spanier pådrog sig brud på en lændehvirvel ved uheldet i WorldTour-løbet på hjemmebane 4. august, men den spanske landsholdsansvarlige Javier Minguez holdt en plads åben til ham i VM-truppen, og Landa selv gav udtryk for store forhåbninger om at blive klar.

I Giro della Toscana måtte Landa imidlertid udgå, og han valgte derefter at ringe til Minguez for at fortælle, at det ikke gav nogen mening fortsat at stile efter VM-deltagelse.

Valverde er stadig kaptajnen

Landas plads overtages af Astanas Omar Fraile, der næppe kan regne med ligeså fremtrædende en position, som Landa ville have fået på det spanske landshold, der har en af VM’s helt store favoritter – i hvert fald indtil for ganske nylig – veteranen Alejandro Valverde (Movistar) som kaptajn.

Nedturen på næstsidste etape i Vuelta a España skabte pludselig tvivl om, hvorvidt det blot var en forbigående krise, eller der var tale om starten på en generel formsvækkelse efter de forrygende resultater, Valverde har kunne opvise gennem hele sæsonen.

Umiddelbart forekommer det mest sandsynligt at tro på det første, men skulle Valverde komme til kort på den krævende rute i Innsbruck har Spanien et andet stærkt bud på succes i kometen Enric Mas (Quick-Step Floors).

Ryttere fra syv forskellige hold

Samtidig med at Valverde falmede og dumpede ned på 5. pladsen, lyste hans 23-årige landsmand op på storslået vis og afløste Valverde på positionen i slutklassementet lige efter den sejrende englænder Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Med Landas afbud er Alejandro Valverde eneste VM-aktør fra det spanske storhold Movistar, og i alt er syv firmamandskaber repræsenteret i truppen.

Foruden Valverde, Mas og Fraile består den af Ion Izagirre (Bahrain Merida), Jesus Herrada (Cofidis), Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) samt Team Sky-duoen Jonathan Castroviejo og David De la Cruz.

Landa stiler efter flot punktum

Selv om Mikel Landa således går glip af VM, stræber han stadig efter at kunne sætte et flot punktum på en sæson, der ikke har budt på de forventede glæder.

Spaniener går efter et topresultat i årets sidste klassiker Il Lombardia 13. oktober, skønt han trods talrige forsøg aldrig har formået at levere noget synderligt i det italienske storløb.

Kun i to af sine foregående syv starter har han fuldført, og hans bedste facit er en 21. plads i 2013.

I år havde Landa sat næsen op efter at hævde sig blandt de bedste i Tour de France, men nåede ikke længere frem end til en 7. plads. Kun en enkelt sejr – på en etape i Tirreno-Adriatico - er det blevet til i den første sæson hos Movistar efter skiftet fra Team Sky. Men han har i hvert fald endnu et år i spansk tjeneste til at rette op på det.