Den dobbelte danske VM-guldvinder har endnu et regnskab, der skal gøres op Mikkel Bjerg gør to forsøg på at få ram på den tredobbelte danske mester i enkeltstart Martin Toft Madsen, inden sæsonen er omme.

Nok tvang den 19-årige Mikkel Bjerg med sin suveræne opvisning alle sine 69 modstandere i kampen for at genvinde U23-rytternes verdensmesterskab i enkeltstart til total overgivelse på landevejene ved Innsbruck, men det unge danske tempofænomen har endnu et regnskab, der skal gøres op, inden han sætter punktum for sæsonen.



Den nu dobbelte VM-guldvinder stiler nemlig efter at få overtaget i rivaliseringen om herredømmet i det hjemlige hierarki mod den tredobbelte nationale mester i enkeltstart, den knap 14 år ældre Matin Toft Madsen, som Mikkel Bjerg trods sine internationale bedrifter endnu ikke har kunnet hamle op med.

Senest mødtes de to for 14 dage siden i den 33,4 km lange franske kappestrid Chrono Champenois, hvor Martin Toft i Dannebrogstrikoten henviste Bjerg til andenpladsen med 15 sekunder, men nu satser den genkårede verdensmester altså på at udnytte sin aktuelle form til omsider at få ram på landsmanden.

Prøver både på bane og landevej

»Jeg prøver i to omgange, og så må vi se, hvad det kan blive til«, siger Mikkel Bjerg med et smil om den interne danske magtkamp.

»Først forsøger jeg 4. oktober på Odense Cykelbane at slå Martins danske timerekord, men det bliver nok meget vanskeligt, for det var en flot indsats, han leverede her i sommer i Mexico«.

»14. oktober tørner vi så atter ind i hinanden i Frankrig i Chrono des Nations, og her skulle det altså meget gerne lykkes mig endelig at vinde over Martin«.

»Jeg er kommet tættere og tættere på, men det bliver da svært, for jeg måtte jo for nylig erkende, at Martin stadig er den hurtigste, og jeg kan godt garantere, at han møder toptrimmet op, når han i morgen stiller op i elitens VM her i Østrig«.

Har været indehaver af timerekorden

Mikkel Bjerg var selv indehaver af den danske timerekord i tre måneder, da han 7. oktober sidste år nåede ud på 52, 311 km i Odense. 11. januar i år vendte Martin Toft Madsen imidlertid tilbage på tronen, da han i Ballerup Super Arena noteredes for 52,324 km.

Siden gik den københavnske ingeniør, der kører for BHS-Almeborg på landevejen, så 26. juli på den hurtige bane i den mexicanske by Aguascalientes på jagt efter englænderen Bradley Wggins’ verdensrekord på 54.526 km.

Her kom Martin Toft Madsen dog til kort og måtte tage til takke med , at hans resultat på 53,619 km ud over at være en flot forbedring af hans egen danske rekord også er den hidtil næstbedste notering i verden.

På den baggrund er der intet at sige til, at Mikkel Bjerg nærer visse betænkeligheder, når det gælder om at overtrumfe den bedrift.

Er rykket tættere på sin danske rival

På enkeltstarten dukkede Mikkel Bjerg første gang op i elitesammenhæng, da han ved sidste års danske mesterskaber i Grindsted erobrede bronze slået med 1.08 minut af Martin Toft Madsen, mens Kasper Asgreen på andenpladsen kun var 13 sekunder bagud.

Ved Chrono des Nations i Frankrig, der også i 2017 afvikledes få uger efter VM, var Mikkel Bjerg på andenpladsen 1.22 minut efter Toft, mens han havde den etablerede spanske professionelle tempospecialist Jonathan Castroviejo 3 sekunder bag sig.

Ved den lejlighed sejrede gårsdagens anden danske VM-medaljevinder Mathias Norsgaard Jørgensen i øvrigt i U23-klassen.

Da det gjaldt DM-titlen i Nykøbing Falster i slutningen af juni i år, havde Mikkel Bjerg forbedret sig til kun at være 25 sekunder efter Martin Toft Madsen. For nylig i Chrono Champenois var den afstand reduceret til 15 sekunder, og dermed skabtes hos U23-verdensmesteren troen på, at han har en reel mulighed for at få vendt styrkeforskellen over i sin favør.