Storslået soloridt sender OL-guldvinder til tops også på VM-podiet med rekordforspring Hollænderen Anna van der Breggen kørte de sidste 40 km alene i knaldhårdt VM-ræs og distancerede den nærmeste konkurrent med 3.42 minutter. Danskerne var chanceløse.

I et vildt opslidende ræs, som sender nærmest gyseragtige signaler om, hvad der kan imødeses i morgen i den mandlige elites opgør på den skrappe rute på landevejene omkring Innsbruck, indfriede den 28-årige olympiske guldvinder Anna van der Breggen på dybt imponerende vis de højtflyvende hollandske forventninger om succes også i kvindernes linjeløb ved verdensmesterskaberne, hvor der skabtes forbløffende store tidsforskelle,.

Med en uimodståelig offensiv på den lange, seje stigning på rundstrækningen omkring Innsbruck, som skulle tilbagelægges tre gange, tilintetgjorde den sejrsvante hollænder al modstand, og iværksatte med 40 km til mål en solooffensiv, som skulle udvikle sig til en storslået opvisning uden sidestykke i kvindecyklingens historie.

Anna van der Breggen øgede nemlig konstant sit forspring til konkurrenterne, og hun nåede til vejs ende på den 156,2 distance med en rekordagtig stor afstand ned til de næste.

Havde ingen fornemmelse af afstanden

Først 3.42 minutter efter hollænderen krydsede australieren Amanda Spratt målstregen, mens italieneren Tatiana Guderzo sikrede sig bronze 5.26 minutter bagude.

»Helt ærligt havde jeg ingen fornemmelse af, hvor langt jeg var foran, fordi jeg ingen meldinger fik undervejs, så jeg blev ved med at presse på lige til det sidste«, lød det fra den storsmilende Anna van der Breggen, der dermed nåede op på tre medaljer ved dette VM efter at have sikret sig sølv både i holdløbet og på enkeltstarten.

»Jeg har alt for mange gange prøvet at have et stort forspring for så at blive hentet til allersidst, og det måtte for alt i verden ikke ske denne gang«.

Kørte alene op til udbrud

Anna van der Breggen greb ud efter lykken umiddelbart efter, at landsmanden og tempoverdensmesteren Annemiek van Vleuten havde forsøgt sig.

Den olympiske mester kørte alene op til et udbrud og prøvede at gå direkte forbi, men Spratt og amerikaneren Coryn Rivera formåede i første omgang at følge hende.

Hurtigt blev det imidlertid for meget for Rivera, og på den stejleste del af stigningen måtte også Amanda Spratt slippe. Australieren var dog ikke mere knækket, end at også hun havde kræfter til et medaljeindbringende soloridt over 40 km, og både Spratt og Gudero, der satsede alene noget senere og i mål havde 47 sekunder ned til svenskeren Emilie Fahlin og polakken Malgorzata Jasinska, virkede ligeså jublende glade som van der Breggen over dagens udbytte.

Højdepunktet i en forrygende sæson

Hollænderen sørgede med triumfen for, at VM-trøjen for fjerde år i træk er at finde på storholdet Boels-Dolmans. Først sørgede briten Lizzie Deignan for det, siden Amalie Dideriksen, og hollænderen Chantal Blaak sad på tronen indtil i dag.

For Anna van der Breggen var sejren højdepunktet på en forrygende sæson, hvor hun specielt i foråret hærgede i de mest prestigemættede udfordringer.

Således vandt hun bl.a. det italienske Strade Bianche, Flandern Rundt, Flèche Wallonne for fjerde gang og Liège-Bastogne-Liège for anden gang.

Og i dag var det så hendes tur blandt de mange hollandske medaljekandidater til at stryge helt til tops.

Pauvert dansk facit

Det danske facit blev også hos kvinderne særdeles beskedent, selv om der indledningsvis blev leveret aggressiv kørsel, og såvel kaptajnen Cecilie Uttrup Ludwig som mountainbikestjernen Annika Langvad længe sad med blandt favoritterne.