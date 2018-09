Verdensmesteren: Benene skreg om nåde, men der var ingen at finde Tredobbelt hollandske triumf på kvindernes enkeltstart, hvor Annemiek van Vleuten forsvarede sin titel.

I en historisk hollandsk styrkedemonstration, der sikrede den traditionsrige cykelnation alle tre medaljer, forsvarede den 35-årige Annemiek van Vleuten suverænt på landevejene omkring Innsbruck den VM titel, hun sikrede sig på enkeltstarten sidste år i Bergen.

Men da hun som den sidst startende susede over stregen efter at have tilbagelagt de 27,7 kilometers udmarvende strabadser på 34.25 minutter, anede hun ikke, at den tid var klart bedre end landsmændene Anna van der Breggens og Ellen van Dijks, der indtil da havde indtaget de to første pladser, og som således måtte se sig henvist til sølv og bronze.

»Jeg blev usikker mod slutningen, fordi der kom skiftende meldinger om afstanden, så selv om jeg følte, at jeg var rigtigt godt kørende, turde jeg ikke tage noget for givet«, forklarede den rutinerede hollænder, der til daglig kører for det australske Mitchelton-Scott mandskab, efter at hun havde fået at vide, at hun var henholdsvis 29 sekunder og 1.25 minut hurtigere end van der Breggen og van Dijk.

»Jeg kendte ruten udmærket, for jeg har trænet på den mindst en halv snes gange, men den var lidt mærkelig. Den var delvis flad med, men også bakket, der var var bare ingen nedkørsel, hvor man kunne komme sig. Derfor fik benene aldrig mulighed for blot et øjebliks hvile, og det var, som om de skreg om nåde uden at kunne finde den, når jeg havde presset dem maksimalt på stigningen«.

»Jeg ville imidlertid ikke slappe af et øjeblik, for jeg ville ikke risikere at miste guldet med et sekund eller to, og det var først, da jeg havde passeret stregen, at jeg fandt ud af, hvor stort mit forspring egentlig var. Nu handler det om at restituere til på lørdag, for jeg tror også, vi har en hel masse at byde ind med i linjeløbet«.

Den hollandske dominans kommer ikke som den store overraskelse, eftersom de tre medaljevindere gennem hele sæsonen har indtaget fremtrædende roller. Således har Annemiek van Vleuten i år vundet bl.a. kvindernes Giro d'Italia og La Course by Tour de France, og hun indtager ligeledes førstepladsen på WorldTour-ranglisten.

De danske forventninger i denne konkurrence lød på en top-10 placering, men efter mandagens høje humør med guld og bronze i de mandlige U23-rytteres opgør, var der tale om lutter rød-hvid skuffelse.

20-årige Pernille Mathiesen var tættest på at opfylde målsætningen med en 12. plads slået med 2.35 minutter, mens Cecilie Uttrup Ludwig, der sidste år blev nr. 10 og havde håbet på at kunne forbedrede sig, havnede som nr. 18 med et minus 3.17.

Heller ikke hos de mandlige juniorer var der overvældende opmuntringer at hente med Jacob Hindsgaul og William Blume Levy som henholdsvis nr. 9 og 21.