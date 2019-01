Dansk tempofænomen sætter forbløffende rekord og overgås i verden nu kun af Bradley Wiggins Den dobbelte U23-verdensmester Mikkel Bjerg nåede på en time ud på 53,730 kilometer på Odense Cykelbane og slog dermed Martin Toft Madsens rekord med 111 meter.

FOR ABONNENTER

Ti dage efter på overbevisende manér at have nedkæmpet rivalerne ved VM i Østrig og for andet år i træk at have erobret guld på U23-rytternes enkeltstart leverede den 19-årige Mikkel Bjerg her til aften på Odense Cykelbane en ny gigantpræstation, der vil give bragende genlyd i den internationale cykelverden.