Dansk tempofænomen sætter forbløffende rekord og overgås i verden nu kun af Bradley Wiggins Den dobbelte U23-verdensmester Mikkel Bjerg nåede på en time ud på 53,730 kilometer på Odense Cykelbane og slog dermed Martin Toft Madsens rekord med 111 meter.

Ti dage efter på overbevisende manér at have nedkæmpet rivalerne ved VM i Østrig og for andet år i træk at have erobret guld på U23-rytternes enkeltstart leverede den 19-årige Mikkel Bjerg her til aften på Odense Cykelbane en ny gigantpræstation, der vil give bragende genlyd i den internationale cykelverden.

På den fynske velodrom tilbagelagde teenagefænomenet 53,730 km på en time, og dermed slettede han den danske rekord på 53,619 km, som den 33-årige tredobbelte danske mester i enkeltstart Martin Toft Madsen satte 26. juli i den tynde luft på banen i den mexicanske by Aguascalientes.

Og i forbindelse med rekordkørslen i Odense var der da også taget det forbehold, at hvis nu Martin Tofts facit viste sig ikke at være inden for rækkevidde, kunne der i stedet være tale om en rekord sat på dansk grund.

Den var Martin Toft nemlig også indehaver af med 52,324 km, som opnåedes i Ballerup Super Arema 11. januar i år

Fakta Timerekorden Siden Den Internationale Cykelunion, UCI, i 2014 ændrede reglerne for, hvordan cyklerne må være udformet i forbindelse med rekordkørsler, ser resultaterne af de 10 bedste forsøg i verden på at tilbagelægge den længste distance på en time på en cykelbane således ud: 1. Bradley Wiggins, Storbritannien, 54,526 km (London, 7. juni 2015) 2.Mikkel Bjerg 53,730 (Odense 4. oktober 2018) 3. Martin Toft Madsen 53,619 (Aguascalientes, 26. juli 2018) 4.Tom Zirbel , USA, 53,037 (Aguascalientes, 16. september 2016) 5. Alex Dowsett, Storbritannien, 52,937 (Manchester, 2. maj 2015) 6. Dion Beukeboom, Holland, 52,757 (Aguascalientes, 22. august 2018) 7. Rohan Dennis, Australien, 52,491 (Grenchen, 8. februar 2015) 8.Martin Toft Madsen 52,324 (Ballerup, 11. januar 2018) 9. Mikkel Bjerg 52,311 (Odense, 7. oktober 2017) 10. Thomas Dekker, Holland, 52,221 (Aguascalientes, 25. februar 2015) I 2000 indførte UCI en regel, der lagde en meget kraftig begrænsning på det udstyr, der måtte benyttes ved rekordkørsler, efter at cyklerne efterhånden var meget langt fra almindelige banecykler. Inden 2000 var englænderen Chris Boardman nået ud på 56,375 km. Det resultat slettedes som verdensrekord, men bevaredes som det bedste, der nogensinde er opnået på en time. I stedet fik belgieren Eddy Merckx' præstation på 49,422 km opnået i Mexico 25. oktober 1975 atter status som verdensrekord. Boardman forbedrede den i oktober 2000 i Manchester til 49,441. Siden nåede tjekken Ondrej Sosenka i juli 2005 i Moskva ud på 49,700. Derefter dalede interessen for rerkoden, indtil UCI i 2014 atter lavede om på reglerne, så der nu måtte køres på cykler, der var godkendt til de gængse banediscipliner. Tyskeren Jens Voigt så de nye muligheder og blev den første rekordholder efter de ny retningslinjer med 51,110 km 18. september 2014 på den schweiziske velodrom i Grenchen. Vis mere

Har mod på at gå efter Wiggins' rekord

Men der blev ingen brug for livrem og seler, for Mikkel Bjerg tordnede af sted i et perfekt disponeret løb, og med bedriften overtog han også positionen fra landsmanden som den rytter, der er tættest på verdensrekorden på 54,526 km, som den engelske Tour de France-vinder fra 2012 Bradley Wiggins noteredes for 7. juni 2015 på den olympiske cykelbane i London.

»Der går nok et års tid eller to, før jeg sigter mod verdensrekorden, men lige nu og her er jeg da af den faste overbevisning, at jeg skal forsøge på et eller andet tidspunkt«, lød det fra den forbløffende friske Mikkel Bjerg, da han havde givet sin træner Thomas Dalsted det første kram efter at være stået af cyklen.



På forhånd havde den ny rekordindehaver ellers udtrykt betænkeligheder med henblik på at kunne slå Martin Toft, men allerede efter små 20 minutter var han oppe på en gennemsnitshastighed, der indikerede, at rekorden kunne stå for fald.

Tempoet dalede kun en ubetydelighed mod slutningen

Halvvejs lå Mikkel Bjerg til at køre 53,74 km, og af det endelige resultat fremgår det så også, at han kun mindskede tempoet en ubetydelighed mod slutningen.

»Jeg har vanvittig ondt i fødderne. Det er faktisk det værste, men selvfølgelig var det generelt en hård omgang at komme igennem«, understreger Mikkel Bjerg, der sidste år kåredes som Årets Fund i dansk idræt.

»Jeg ved godt, at jeg under VM sagde, at det ville blive svært at slå Martin, men i de seneste dage har jeg følt mig virkelig veloplagt, og jeg havde en rigtig god fornemmelse, da jeg gik i gang med opgaven«.

»Jeg skylder en stor tak til Thomas Dalsted, der har gjort et eminent stykke arbejde med at tilrettelægge denne satsning. Og så var det også herligt at se så mange mennesker på Odense Cykelbane. Det var af stor betydning, at jeg kunne mærke den massive opbakning.

Dyster mod landsmanden i Frankrig

Allerede sidste år havde Mikkel Bjerg en vellykket optræden på Fyn, da han 7. oktober erobrede den danske rekord med 52,311 km, men den blev så tre måneder senere forbedret af Martin Toft med 13 meter.

En overgang i dag, efter at omtrent to tredjedel af tiden var gået, sporedes optræk til en krise, men den udviklede sig aldrig, og Mikkel Bjerg formåede at mobilisere yderligere kraftressourcer frem mod slutningen.

»Jeg følte ikke, at jeg for alvor var i vanskeligheder undervejs. Det var da hårdt at komme igennem, men jeg kendte jo betingelserne, så egentlig var der ikke noget, der kom bag på mig«, konstaterede Mikkel Bjerg, der har endnu et opgør mod Martin Toft Madsen tilbage i denne sæson.