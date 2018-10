Danmarks ny prof-hold: Stærk rekruttering og øget kapital varsler spændende start på nyt eventyr Det kommende danske 2. divisionshold får navnet Riwal Readynez, og nye ryttere sikrer fremtrædende position i hierarkiet.

Med en solid rytterrekruttering, som indikerer et spændende sportsligt fundament, og en ny hovedsponsor, der har bundet sig til at yde økonomisk bistand i hvert fald de kommende tre sæsoner, synes det aktuelle danske 3. divisionshold Riwal CeramicSpeed stærkt rustet til den ny tilværelse fra årsskiftet i den næstbedste internationale kategori.



I dag præsenteredes navnet på det ny kollektiv, som kommer til at hedde Riwal Readynez, og samtidig bekendtgjordes det, at alle 16 mand til rytterstaben nu er engageret.

Dermed kan det også fastslås, at Riwal har købt så fornuftigt ind, at de nytilkomne ville sikre en 10. plads på holdenes europæiske rangliste, som den tager sig ud netop nu, og således skulle der også være særdeles gode muligheder for at erhverve wildcard til adskillige af de begivenheder, som hidtil har været uden for Riwals rækkevidde.

Håber at kunne udnytte forbindelser

»Vi håber da på at kunne komme med i nogle af de mest attraktive løb, og måske kan det hjælpe, at vores gamle sponsor Riwal f.eks. også opererer i Holland, ligesom den kendsgerning, at vi kører på Pinarello-cykler, kan tænkes at bane vejen for os i Italien«, siger Steffen Kromann, der også er et eksempel på de ny tider, idet han efter adskillige års arbejde med holdet, fra 2019 bliver fuldtidsansat som direktør.

»Når vi så får chancen, skal vi også vise vores berettigelse. Vi skal være med til at præge de løb, vi får adgang til, og jeg er sikker på, at vores sportsdirektører Michael Blaudzun og Michael Skelde nok skal sørge for, at rytterne står rustet til de opgaver, der kommer«.

2. divisionsholdet lanceres som Skandinaviens største, og det er i hver fald ingen tilsnigelse, eftersom det er det eneste på disse breddegrader, der udfolder sig på så højt niveau.

To svenskere og to nordmænd

Det nordiske præg understreges af, at to svenskere og to nordmænd er blandt de 16 ryttere. For Sveriges vedkommende drejer det sig om den 22-årige nationale mester Lucas Eriksson og hans forgænger på tronen Kim Magnusson, der i øjeblikket kører WorldTour-løb i Kina for EF Education First.

Norge forsyner Riwal Readynez med den 25-årige Sindre Lunke, der i denne sæson har været holdkammerat med Michael Carbel på det franske 2. divisionshold Fortuneo-Samsic og inden da var det i 2 år med Søren Kragh Andersen på Team Sunweb.

Desuden kommer den 29-årige nordmand Krister Hagen, der hidtil har kørt for hjemlandets stærke 3. divisionshold Team Coop.

Rasmus Quaade og Alexander Kamp er topscorere

De øvrige nye på Riwal Readynez er Nicolai Brøchner, der dog vender tilbage, idet han kørte 3 år på Riwal, inden han i denne sæson forsøgte sig på det det amerikanske Holowesko, Alexander Kamp og Torkil Veyhe, der kommer fra Team Waoo, Emil Vinjebo og Rasmus Bøgh Wallin fra Team coloQuick, samt Rasmus Quaade fra BHS-Almeborg Bornholm.

Fra dette års Riwal CeramicSpeed fortsætter de to rutinerede Jonas Aaen og Troels Vinther, der begge har en fortid på Team Saxo Bank, samt tempospecialisten Mathias Norsgaard Jøregsnen, Andreas Stokbro, Andreas Kron og Tobias Mørch Kongstad.

Topscorere blandt de 16, når det gælder ranglistepoint, er Rasmus Quaade og Alexander Kamp med henholdsvis 390 og 375, og når tallene for de 8 bedst placerede lægges sammen – sådan er fremgangsmåden, når holdene skal rangeres – lyder summen på lige omkring 1.900 point.

Riwal CeramicSpeed ligger nr. 49

Det vil sige, at Riwal Readynez ville ryge ind som nr. 10 på årets europæiske rangliste, der endnu engang toppes af belgiske Wanty-Groupe Gobert med 4.113 point.

Derefter følger Cofidis med 3.434, Androni-Giocattoli 3.012, Direct Energie 2.832, Roompot 2.832, CCC Sprandi 2.304, Israel Cycling Academy 2.266, Sport Vlaanderen 2.007 samt Nippo-Vini Fantini med 1.956.

Det er så her, det ny Riwal Readynez ville befinde sig, mens det eksisterende Riwal-mandskab ligger helt nede som nr. 49 med 618 point, så der er tale om lidt af et kvantespring takket være de nye ryttere.