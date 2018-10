Michael Mørkøv består olympisk eksamen og vinder World Cup-guld med Lasse Norman Det danske par var fuldstændig suverænt på velodromen i Saint Quentin-en-Yvelines, og nu skal der gang i den olympiske planlægning.

Efter en fremragende sæson på landevejen, hvor han bl.a. blev dansk mester for anden gang og slog sit navn fast som en uvurderlig hjælper på verdens stærkeste firmahold Quick-Step Floors, genoptog Michael Mørkøv i dag ved sæsonens første World Cup i banecykling aktiviteterne på velodromerne, hvor han tidligere har fejret så store triumfer.



Og den 33-årige alsidige dansker fejrede et bragende comeback på den internationale scene, da han i Paris-forstaden Saint Quentin-en-Yvelines sammen med den tredobbelte olympiske medaljevinder Lasse Norman efter en overbevisende indsats sejrede suverænt i parløbet og dermed skabte spændende perspektiver frem mod OL i Tokyo.

Den danske duo scorede 39 point, mens polakkerne Wojiech Pszczolarski og Daniel Staniszewski sikrede sig sølv med 19 og australierne Leigh Howard og Kelland O’Brien bronze med 17.

Har vundet 2 seksdagesløb sammen

Både i 2013 og 2017 vandt Michael Mørkøv og Lasse Norman som par nr. 7 det københavnske seksdagesløb i Ballerup Super Arena, men Mørkøv, der på generaliebladet bl. a. har VM-guld i parløb og OL-sølv i 4 km holdforfølgelsesløb, har ikke i flere år været inde omkring banelandsholdet, fordi han har prioriteret landevejskarrieren højere.

Med genindførelsen af parløbet på det olympiske program fattede Michael Mørkøv imidlertid interesse for en OL-satsning i denne disciplin, men efter at have overvejet det i nogen tid, besluttede han, at det alligevel ikke ville passe ind i dagligdagen på landevejen.

Efter et år, hvor han har vist forrygende form, og en snak med landstræner Casper Jørgensen, blev der imidlertid pustet nyt liv i planerne, og det blev aftalt, at han og Lasse Norman skulle afprøve deres internationale niveau netop i Saint Quentin-en-Yvelines for at se, om der er nogen idé i at arbejde videre med det olympiske projekt.

Havde fuldstændig kontrol over løbet

»Enhver, der så, hvordan Michael og Lasse kørte dette parløb, kender vist svaret«, lyder det fra en overstrømmende begejstret Casper Jørgensen.

»Vi vidste jo godt, at Michael har et eminent overblik, men at han også formåede at vise så fantastisk en fysisk styrke efter trods alt at have været længe væk fra denne disciplin i landsholdssammenhæng, var dybt imponerende«.

»Det var meget høj klasse, det de to præsterede, og jeg synes, de havde fuldstændig kontrol over løbet. Det er helt oplagt, at denne indsats peger frem mod, at Michael har en meget stor chance for at blive et stærkt kort til OL«.

Mørkøv kom med kanonform fra landevejen

»Nu skal vi lige have en snak om, hvordan vi bedst foretager den videre planlægning. Det er klart, at Michael har meget omfattende opgaver på landevejen, så han skal jo ikke køre noget, der minder om et fuldt World Cup-program. Men det er alt sammen noget, vi skal kigge meget nøje på«.

»Ved denne World Cup, var det ideelt, at han kunne komme med kanonform fra landevejen efter Vuelta a España og så få en kort tid på banen, inden vi tog til Frankrig«.

»Lasse og Michael havde en enkelt start sammen i Bordeaux for kort tid siden, hvor de i et felt med flere stærke franske par også sejrede, så jeg havde en rigtig god fornemmelse inden World Cup-deltagelsen, og den blev jo fuldt ud bekræftet«.

Satte sig straks på førstepladsen

Mørkøv og Norman lagde magtfuldt ud i Saint Quentin-en-Yvelines ved at vinde de to første spurter, og siden lod de ikke førstepladsen glide sig af hænde.

Mod slutningen udfordrede det polske par danskerne ved alene at gå på jagt efter en omgang, som ville have udløst 20 point, men det lykkedes lige netop ikke polakkerne at komme rundt, og så satte Mørkøv trumf på ved at vinde den sidste spurt med dobbelt pointgivning.

Hele den danske trup minus Mørkøv har sat kursen mod Canada, hvor 4 km holdet allerede på torsdag skal ud i den indledende tidskørsel ved den næste World Cup i Milton.