Mere World Cup-succes: To skrappe kvinder fyrer op under guldfest og olympiske drømme Europamestrene i parløb Amalie Dideriksen og Julie Leth sejrede i sæsonens første World Cup-afdeling.

Guldfesten holdtes i kog også på anden dagen i den danske lejr ved sæsonens første World Cup i banecykling på velodromen i Paris-forstaden Saint Quentin-en-Yvelines.



Efter fredagens triumf i mændenes 4 km holdforfølgelsesløb var det kvindernes tur til at fremkalde den betingelsesløse jubel, da Amalie Dideriksen og Julie Leth i maksimal grad levede op til deres forholdsvis nyerhvervede status som europamestre i parløb ved også at sætte rivalerne på plads i opgøret om World Cup-hæderen.

Men guldet kom først i hus i den allersidste af de 8 spurter, der var indlagt på den 20 km - 180 omgange - lange distance.

Tæt opgør mod Storbritannien

Storbritannien ved Neah Evans og Emily Kay havde ført det meste af løbet tæt fulgt af Danmark, men i det ultimative opgør om point med dobbelt uddeling sikrede danskerne sig andenpladsen efter Australiens Georgia Baker og Macey Stewart, mens briterne blev nr. 3.

Det betød 10 point til Australien, 6 til Danmark og 4 til Storbritannien, og de to sidstnævnte nationer sluttede derefter begge med 23 point, mens Australien kun nåede op på 19.

Afgørende for, at guldet havnede hos danskerne, var, at de placerede sig foran briterne i den sidste spurt, men uanset hvilket metal, der var kommet ud af anstrengelserne, understregede 22-årige Amalie Dideriksen og 26-årige Julie Leth, at Danmark råder over en verdensklasseduo med særdeles spændende perspektiver frem mod OL i Tokyo.

Satsningen har kun stået på et år

Satsningen på denne disciplin har kun stået på i omkring et år, efter at Danmarks Cykle Union fik tilført økonomiske midler til netop at udvikle kvindecyklingen i international sammenhæng.

I oktober sidste år stillede Amalie Dideriksen og Trine Schmidt op ved europamesterskaberne i Berlin og kørte uden synderlige forberedelser en fjerdeplads i hus. De opnåede en tilsvarende placering ved VM i Apeldoorn, og siden er også Julie Leth kommet ind i billedet.

Ved EM i Glasgow i begyndelsen af august sejrede Dideriksen og Leth foran russerne Gulnaz Badykova og Diana Klimova, mens hollænderne Kirsten Wild og Amy Pieters sikrede sig bronze.

I Saint Quentin-en-Yvelines havde Badykova og Wild fået nye makkere, men hverken russere eller hollændere formåede denne gang at blande sig i medaljestriden og sluttede som nr. 8 og 9.

Skal i ilden igen i morgen

Fra første færd var både danskerne og briterne med i front, og for begge par gjaldt det, at de kun gik tomhændede fra en af de 8 spurter.

Dideriksen og Leth lå dog hele tiden en anelse efter Evans og Kay, men havde altså lige netop det nødvendige overskud til den sidste spurt.

Begge danskere skal i ilden igen i morgen, hvor Amalie Dideriksen jagter succes i omnium, mens Julie Leth stiller op i scratch.

Dansk 10. plads i mændenes omnium

Hos mændene var den ene af gårsdagens guldvindere Julius Johansen i aktion i omnium – disciplinen, hvor Casper Folsach vandt bronze ved EM, mens den lige nu skadede Niklas Larsen, der sidste sæson sluttede som samlet World Cup-vinder i disciplinen, sandsynligvis langsigtet er det mest oplagte kort internationalt.

Julius Johansen kom skidt fra start med en 17. plads i scratch, og selv om han siden blev nr. 4 i tempoløbet og 6 i udskilning, formåede han ikke for alvor at rette op på det.

Inden det afsluttende pointløb lå sidste års juniorverdensmester på landevejen som nr. 8, men han rykkede 2 pladser ned, eftersom han ikke scorede et eneste point i den sidste afdeling.

Omnium vandtes af spanieren Albert Torres med 174 point foran briten Oliver Wood med 142 og franskmanden Benjamin Thomas med 139. Julius Johansen nåede som nr. 10 blandt de 24 deltagere op på 72 point.