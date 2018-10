Dansk World Cup-succes: Fornem guldbedrift gør chefens skepsis til skamme Det dansk 4 km forfølgelseshold indhentede de britiske verdensmestre i sæsonens første World Cup-finale.

Inden afrejsen til sæsonens første World Cup på velodromen i Paris-forstaden Saint Quentin-en-Yvelines var Danmarks Cykle Unions banelandstræner Casper Jørgensen generelt optimistisk omkring de rød-hvide deltageres muligheder for at hævde sig mellem de bedste.



Dog udtrykte han på unionens hjemmeside en anelse bekymring for, hvordan det ville gå med flagskibet hos mændene, 4 km forfølgelsesholdet.

»Vi er lidt svækket, fordi Niklas Larsen er ude med en skade, så det vil være en overraskelse, hvis vi vender hjem med en medalje«, udtalte træneren, der selv i 2009 blev verdensmester i disciplinen i den polske by Pruszkow, hvor denne sæsons VM afvikles om godt 4 måneder.

Har haft tid til at vænne sig til overraskelsen

Efter de indledende bedrifter i Frankrig har Casper Jørgensen haft tid til at vænne sig til, at de fire danske aktører Lasse Norman, Casper Folsach, Julius Johansen og Rasmus Lund Pedersen åbenbart var stærkt opsat på at forbløffe chefen.

Først viste de sig med 3.55.197 minutter at være hurtigst i torsdagens tidskørsel blandt de 14 nationer, og i eftermiddag leverede de en endnu mere bemærkelsesværdig præstation, da de atter var klart bedst i den såkaldte første runde, hvor det handlede om at kvalificere sig til medaljedysterne.

De fire pressede tiden ned på 3.52.661, hvilket ikke alene sendte dem direkte i guldfinalen mod verdensmestrene fra Storbritannien, men også indebar en markant forbedring af den hidtidige danske rekord på 3.53.542 sat under OL i Rio af Lasse Norman, Niklas Larsen, Frederik Rodenberg og Rasmus Quaaade.

Kaotisk finale med tre starter

Allerede med eftermiddagens resultat kunne Casper Jørgensen konstatere, at hans skepsis omkring holdets medaljekapacitet var gjort til skamme, og her til aftenen stod det så lysende klart, da de fire danskere tog en gevaldig revanche for nederlaget til briterne i VM-finalen i begyndelsen af marts på banen i den hollandske by Apeldoorn.

Guldmatchen i Frankrig fik en nervøs og dramatisk start, hvor rytterne måtte sendes af sted tre gange.

»Det var det rene kaos til at begyndte med«, fortæller Casper Jørgensen fra Frankrig.

»Først trådte en af briterne sit hjul skævt, så der måtte omstart til, og den blev derefter skudt af, fordi vi tyvstartede. Dermed havde begge hold udnyttet den ekstra chance, der gives i sådanne situationer. Men briterne kunne nu godt have brugt endnu en«.

»Da de to hold blev sendt af sted en tredje gang, trådte en deres foden ud af pedalen, og selv om han hurtigt fik den på plads igen, var briterne slået ud af rytmen og nåede aldrig at finde den igen«.



Storbritannien, der ligesom tidligere på dagen stillede med Ed Clancy, Steven Burke, Kian Emadi og Oliver Wood, tabte støt og roligt terræn, og verdenmestrene blev indhentet, da der var tilbagelagt omkring 2.600 meter.

Sejren hentet i skrap konkurrence

Dermed var et af dansk banecyklings fornemste resultater i meget lang tid en kendsgerning, for ikke nok med at danskerne strøg helt til tops - de gjorde det også i en konkurrence, hvor der blev leveret bemærkelsesværdigt gode tider.



»Det er virkelig et superresultat det her, og jeg må indrømme, at jeg er vildt positivt overrasket over det, der blev præsteret«, lyder det fra en meget glad Casper Jørgensen.

»Alle udfyldte deres roller på holdet, men skal jeg frtemhæve en enkelt, må det blive Casper Folsach. Han er den, der hen over sommeren har gjort de største fremskridt«.