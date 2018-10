Fantomtid sikrer dansk kvartet national rekord og plads i World Cup-finale Det rød-hvide 4 km forfølgelseshold forbedrede den danske rekord og møder i aften Storbritannien i kampen om guld ved sæsonens første World Cup.

Med det rekonstruerede mandskab bestående af Lasse Norman, Casper Folsach, Julius Johansen og Rasmus Lund, der for første gang kører sammen ved denne lejlighed, bekræftedes det på forrygende vis på anden dagen af sæsonens første World Cup på velodromen i Paris-forstaden Saint Quentin-en-Yvelines, at Danmark fortsat er en af verdens absolut stærkeste nationer i 4 km holdforfølgelsesløb.



I aften sættes der en tyk streg under dette, for her dyster den rød-hvide kvartet nemlig om guldet mod Storbritannien i en gentagelse af finalen fra VM i Apeldoorn i begyndelsen af marts.

Det er en kendsgerning, efter at de fire danske tempospecialister her i eftermiddag ikke alene atter viste sig som suverænt hurtigst, men også gjorde det så eftertrykkeligt, at det medførte en markant forbedring af den nationale rekord.

Den hidtidige rekord sat under OL

Norman, Folsach, Johansen og Lund pressede nemlig i opgøret mod Tyskland tiden ned på 3.52.661 minutter, hvilket svarer til en gennemsnitshastighed på 61,893 km/t, og dermed overtrumfedes den hidtidige rekord med knap et sekund.

12. august 2016 under OL i Rio noteredes Lasse Norman, Niklas Larsen, Frederik Rodenberg og Rasmus Quaade undervejs mod bronzekørslen, hvor sidstnævnte erstattedes af Casper Folsach, for 3.53.542 minutter.



Selv om danskerne i Frankrig i torsdagens tidskørsel havde vist sig som hurtigst af de 14 deltagende nationer, antydede facit på 3.55.197 minutter ikke, at der skulle være en rekord under opsejling.

Det fornemmedes til gengæld fra første færd, da Danmark mødte Tyskland om retten til at gå videre til den afgørende medaljekamp.

To gengangere fra VM-finalen på begge hold

Danskerne lagde ud med en 1.000 m tid på 1.02.593, og de formåede at holde det høje tempo, så også de efterfølgende kilometertider pegede frem mod det formidable facit. Og Tyskland måtte med 3.55.303 se sig klart besejret.

Storbritannien med Ed Clancy, Steven Burke, Kian Emadi og Oliver Wood var med 3.53.353 ligeledes klart bedre end New Zealand, som kørte på 3.56.268.

På det britiske mandskab er Clancy og Emadi gengangere fra VM-finalen i Apeldoorn. Her havde de selskab af Ethan Hayter og Charlie Tanfield, og den besætning præsterede 3.53.389 minutter mod danskernes 3.55.232. Dengang var det Casper Folsach, Julius Johansen, Niklas Larsen og Frederik Rodenberg, der forsvarede de rød-hvide farver.

I øvrigt formåede hverken Tyskland eller New Zealand at kvalificere sig til bronzefinalen. Her mødes i stedet Italien og det britiske firmahold Huub Wattbike, der kørte på henholdsvis 3.53.175 og 3.53.826 i deres respektive matcher mod Rusland og Frankrig.

Italien stillede med nøjagtigt det samme mandskab, som erobrede bronze ved EM - Simone Consonni, Liam Bertazzo, Francesco Lamon og Filippo Ganna, der netop har skrevet kontrakt med Team Sky.