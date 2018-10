Dansk kvartet suser af sted på medaljekurs efter forrygende World Cup-start Det danske 4 km forfølgelseshold var hurtigst i den indledende tidskørsel ved sæsonens første World Cup i banecykling i Frankrig.

Med en formidabel præstation af en kvartet, der kun på halvdelen af pladserne er identisk med den, der 1. marts erobrede sølv ved verdensmesterskaberne i 4 km holdforfølgelsesløb i Apeldoorn, tordnede Danmark af sted på medaljekurs, da sæsonens første WorldCup i banecykling her til aften indledtes på velodromen i Paris-forstaden St. Quentin-en-Yvelines.



De to VM-sølvvindere Casper Folsach og Julius Johansen noteredes sammen med de to på hver sin måde tilbagevendte Lasse Norman og Rasmus Lund Pedersen i et uhyre tæt opgør for bedste tid blandt de 14 deltagende nationer, hvilket betyder, at Danmark på den videre færd mod podiet i morgen eftermiddag tørner sammen med Tyskland, som var fjerde hurtigst.

De 8, der går videre i konkurrencen er: 1. Danmark 3.55,197 minutter, 2. New Zealand 3.55.327, 3. Storbritannien 3.55.538, 4. Tyskland 3.56.319, 5. Italien 3.56.656, 6. Huub Wattbike 3.57.916, 7. Frankrig 3.58.234, 8. Rusland 3.59.593.

Sejr over Tyskland vil sende Danmark i guldfinale

Mens Danmark nu møder Tyskland, skal New Zealand op mod Storbritannien, og vinderne af de to heat kvalificerer sig til gulddysten.

De to tabere indgår i en pulje med de resterende 4 mandskaber, hvor Italien møder Rusland, og det engelske firmahold Huub Wattbike kæmper mod Frankrig, og de to bedste tider skal derefter konkurrere om bronzen.

Styrkeprøven i Frankrig er den første af sæsonens 6 World Cup-afdelinger, som alle indgår i kvalifikationen til OL i Tokyo.

To nye siden VM-sølvet i marts

I forhold til VM i begyndelsen af marts må Danmark undvære den langtidsskadede Frederik Rodenberg samt Niklas Larsen – begge med til at vinde olympisk bronze i Rio sammen med Casper Folsach og Lasse Norman.

Til gengæld er sidstnævnte altså atter til rådighed for banen, hvilket var af stor vigtighed for ham, da han skrev landevejskontrakt med det belgiske mandskab Corendon Circus, der har den alsidige hollandske cykelbegavelse Mathieu van der Poel som stjernen og derfor agter at avancere til 2. division næste sæson.

Ny mand på allerhøjeste niveau er den 20-årige Rasmus Lund, der som junior i 2015 erobrede VM-bronze på landevejen, ligesom han året efter var med til at vinde VM-sølv i holdforfølgelsesløb sammen med blandt andre Julius Johansen.

»Efter de bedrifter mistede Rasmus lysten til cykelsporten, hvilket jeg anså for et stort tab, fordi jeg allerede dengang havde ham inde i arbejdet med elitetruppen«, fortæller Danmarks Cykle Unions banelandstræner Casper Jørgensen.

Spillede amerikansk fodbold i stedet

»I stedet kastede Rasmus sig over amerikansk fodbold, men jeg blev ved med at holde kontakt med ham, fordi jeg håbede på, han ville vende tilbage. Langsomt kunne jeg mærke, at interessen var ved at være der igen, og efter at han i sommer blev student, har han igen satset maksimalt«.

»Han har ved denne World Cup overtaget positionen som rytteren, der sætter tempoet fra start. Det job havde Frederik Rodenberg tidligere, men han har desværre store problemer med sit knæ«.

»Derimod regner jeg med, at Niklas Larsen er til rådighed igen inden så længe. Han har lidt vrøvl med den ene læg og springer derfor de første World Cup-afdelinger over«.

»Det er alle tiders at komme godt fra start, og vi håber at kunne score tilstrækkeligt mange point her inden årsskiftet, hvor der køres World Cup også i Canada, Berlin og London, så vi ikke behøver at tage af sted til de to sidste i New Zealand og Hongkong i januar«.