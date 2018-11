20-årig kinesisk komet bryder i 11. time den mægtige nations sejrstørke Xianjing Lyu, der indtil for nylig udfoldede sig som mountainbikerytter, har sikret Kina den første landevejstriumf i denne sæson.

Mens landevejssæsonen i Europa har ligget stille den seneste måned, er der lidt endnu gang i aktiviteterne under fjernere himmelstrøg.



Det er først og fremmest i Asien, der dystes på denne tid af året, og alene i Kina er der siden begyndelsen af august afviklet 8 etapeløb med WorldTour-begivenheden Tour of Guangxi fra 16. til 21. oktober – italieneren Gianni Moscon (Team Sky) sejrede sammenlagt – som den mest prestigefyldte.

Trods de mange arrangementer, som spænder over alle 4 kategorier – WorldTour, H.C., 2.1 og 2.2 – i løbshierarkiet har det indtil i dag ikke været muligt for verdens folkerigeste nation at producere én eneste sejrherre på landevejene i denne sæson, hvilket da også afspejler sig i, at stormægtige Kina blot er at finde som nr. 59 blandt de 109 lande, der optræder i Den Internationale Cykleunions officielle rangering.

Fire ryttere samlet til mål

Men på dagens 107,4 km lange 1. etape fra Ma Wei til Ku Liang i Tour of Fuzhou – kategori 2.1 – var der omsider grund til kinesisk jubel, da den 20-årige Xianjing Lyu fra værtsnationens 3. divisionshold Hengxiang Cycling Team i en spændende finale kæmpede sig først over stregen.

Den unge komet nåede til mål sammen med kasakheren Ilya Davidenok (Beijing XDS), Hanibal Tesfay fra Eritreas landshold og australieren Benjamin Dyball (St. George Continental), og trioen placerede sig i nævnte rækkefølge efter kineseren.

Tesfay havde angrebet tidligt på den 11 km lange stigning op med mål, mens Lyu efter en sej fight nåede alene op til ham.

Inden for det sidste par km fik også Davidenok og Dyball tilslutning, og de fire fortsatte mod toppen, som de nåede omkring et halvt minut foran de nærmeste forfølgere.

Tesfay, der umiddelbart havde virket som den mest ubesværede på stigningen, åbnede spurten, men kunne ikke holde kineseren og kasakheren bag sig.

Kun én kineser på WorldTouren

I denne sæson har kun en enkelt kinesisk rytter været ansat på et WorldTour-mandskab, idet den 29-årige Meiyin Wang har repræsenteret Bahrain Merida, hvilket han i øvrigt også skal gøre i 2019.

Om også Xianjing Lyu på et tidspunkt havner i det fineste selskab, kan der kun gisnes om, men foreløbig synes han at have kursen rettet mod olympisk deltagelse i mountainbike i Tokyo.

Landevejskarrieren tog kineseren først hul på for nylig i Tour of Hainan, der hører hjemme et trin højere oppe på løbsrangstigen end Tour of Fuzhou.

I sin debutoptræden sluttede Xianjing Lyu i den 9 dage lange styrkeprøve som nr. 5 samlet med et minus på 59 sekunder til den sejrende italiener Fausto Masnada (Androni Giocattoli).

Nye talenter på vej fra Eritrea

I øvrigt leverede 1. etape i Tour of Fuzhou et interessant eksempel på, at den stærke afrikanske cykelnation Eritrea har flere spændende talenter på vej frem.

Den 21-årige Hanibal Tesfay var tæt på sejren, men kunne trøste sig med at have erobret bjergtrøjen, og Eritrea besatte halvdelen af de 6 første pladser.

Yacob Debesay på 19, lillebror til Mekseb Debesay, der de seneste sæsoner har kørt for Dimension Data, blev nr. 5 med et minus på 27 sekunder, mens 20-årige Nathael Mebrahtom fulgte 6 sekunder senere som nr. 6.

Det betyder også, at Eritrea har taget føringen i holdkonkurrencen.