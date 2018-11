Voldsom harme munder ud i officiel protest mod akavede dopingkontroller Antidoping-udsendinges besøg under bryllupper, begravelser og gallafester får nu de professionelle cykelrytteres sammenslutning til at gå i aktion.

Da den belgiske avis Het Nieuwsblad forleden afviklede sit traditionelle gallashow, Gala van de Flandrien, i Oostendes Casino-Kursaal med kåringen af nationens bedste ryttere i forskellige kategorier, fik festen et højst uventet indslag.

Midt under det hele måtte arrangementets konferencier, en af Belgiens mest kendte personligheder fra medieverdenen Karl Vannieuwkerke, via mikrofonen nemlig bede Quick-Step Floors-rytteren Pieter Serry begive sig mod udgangen, hvor to antidoping-udsendinge fra Den Internationale Cykleunion, UCI, ventede for at underkaste den 29-årige belgier en kontrol uden for konkurrence.

Vannieuwkerke tilføjede, at der ikke var tale om nogen dårlig spøg, og Serry efterkom da også uden synderlige protester anmodningen.

Skarp reaktion fra ryttersammenslutning

Episoden har imidlertid vakt harme og opstandelse i vide kredse, fordi den ikke er det første eksempel på manglende konduite i forbindelse med den slags kontroller, og den har da også affødt en skarp reaktion fra rytternes internationale sammenslutning CPA, Cyclistes Professionels Associès.

Formanden for CPA, den tidligere italienske superstjerne Gianni Bugno, har således i en skrivelse til UCI og CADF – den uafhængige instans Cycling Anti-Doping Foundation, som UCI tog initiativet til at oprette i 2008 – hvor han gør opmærksom på kraftig utilfredshed med både den aktuelle og flere andre lignende hændelser.

»Vi har modtaget rapporter fra ryttere, der er blevet kontrolleret den dag, de skulle giftes, overværede en begravelse eller var i færd med at tage sig af et barns første skoledag, og nu kommer så sagen med Pieter Serry«, udtaler Gianni Bugno i den officielle erklæring fra CPA.

»Uden for den tidsramme, der er fastsat i reglerne, blev han afkrævet en dopingprøve under den belgiske cykelgalla, og vi kan ikke længere stiltiende acceptere en fremgangsmåde, der hverken tager hensyn til personers rettigheder eller privatliv.

Bidrager af egen lomme til kontrollerne

»Som de eneste atleter i verden betaler cykelrytterne af egen lomme 2 procent af deres præmiepenge, for at dopingkontrollerne kan gennemføres, og de anerkender og respekterer fuldt ud de forholdsregler, der tages i kampen mod doping«.

»Til gengæld er det mindste, de kan forlange, at der ikke gribes ind i deres privatliv, som det nu senest er sket for Pieter Serrys vedkommende«.

»CPA har altid bakket fuldstændig op omkring dopingbekæmpelsen og været fortaler for en ren cykelsport. Vi har i talrige lande arrangeret møder med repræsentanter for CADF for at gøre det klart for rytterne, hvilke forpligtelser de har til at overholde forskrifterne«.

»Men nu må tiden være inde til også at få fastslået rytternes rettigehder«, understreger den tidligere dobbelte verdensmester.

I øvrigt var det Serrys holdkammerat Yves Lampaert, der blev hyldet som Belgiens bedste mandlige rytter i den forgangne sæson, mens hæderen hos kvinderne gik til verdensmesteren i cykelcross Sanne Cant.