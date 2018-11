Juridisk slagsmål skærpes om vinderen af årets største danske cykelbegivenhed Den Internationale Cykleunion blandes nu ind i sagen om belgieren Wout van Aerts brud med sin hidtidige arbejdsgiver.

Siden årets belgiske vinder af PostNord Danmark Rundt, den tredobbelte verdensmester i cykelcross Wout van Aert i september brød den kontrakt med selskaber Sniper Cycling styret af den tidligere Flandern Rundt-vinder Nick Nuyens, som ellers løb til udgangen af 2019, har der hersket stor uvished om, hvor det alsidige talent i den kommende sæson skal udfolde sig i landevejssammenhæng.







Og nu skærpes slagsmålet om den 24-årige belgiers tilhørsforhold, fordi det er tvingende nødvendigt, at han finder et firmahold





Mens Van Aert, der i søndags blev nr. 2 ved EM i cykelcross efter hollænderen Mathieu van der Poel, selv holder lav profil, har hans rådgivere, manager Jef Van den Bosch og advokat Walter van Stenbrugge, begge overfor belgiske medier tilkendegivet, at deres klient ønsker at tørne ud for det hollandske WorldTour-hold Team Jumbo fra 1. marts.





Straks den plan blev kendt, meldte Sniper Cyclings advokat Rudi Desmet sig på banen og fastslog, at der ikke bliver noget ud af det forehavende, med mindre Sniper Cycling modtager en anselig økonomisk kompensation fra Wout van Aert.





Ikke orienteret om sammenlægning

Under PostNord Danmark Rundt i begyndelsen af august kom det frem, at holdet som Van Aert optrådte på ved den lejlighed, Veranda’s Willems-Crelan, lå i forhandlinger om en sammenlægning med det irske Aqua Blue Sport, men den belgiske stjerne nægtede at kende noget til det projekt.





Det kuldsejlede da også, men i stedet fandt Sniper Cycling frem til et samarbejde med det hollandske 2. divisionshold Roompot, og Nuyens og Co. regnede med at kunne bringe Wout van Aert ind i det ny fællesskab som et særdeles tungtvejende aktiv.









Det varede dog ikke længe før den superpopulære belgier luftede sin utilfredsmed, fordi han efter eget udsagn slet ikke var blevet orienteret om, hvad der foregik.





Forhandlinger mellem Nuyens og Van Aert var nytteløse, og det mundede så ud i det totale brud, selv om Nuyens har kontrakt på sit nu tidligere topnavn hele næste år med.

Kører uden hold i cross-sæsonen





I første omgang spidsede problematikken til omkring starten på cykelcross-sæsonen, men den løste sig forhodlsvis hurtigt, fordi Wout van Aert opånåede en individuel licens, så han kunne køre uden at have et firmahold bag sig, og sådan har det fungeret indtil nu.





Noget tilsvarende lader sig imidlertid ikke gøre på landevejen, hvor rytterne ikke kan stille til start enkeltvis i de forskellige arrangementer.





Når datoen 1. marts er kommet ind i billedet, skyldes det, at sæsonens første WorldTour-løb på europæisk grund Omloop Het Nieuwsblad afvikles dagen efter, og det er netop i udfordringer af den karakter, Wout van Aert på længere sig forventes at have særdeles spændende muligheder.





Under alle omstændigheder er der en aftale på plads mellem Wout van Aert og Team Jumbo, der hidtil har kørt under navnet Team Lotto-Jumbo, fra 1. januar 2020, men med den udvikling, der har været i sagen, hersker der nu interesse for at fremrykke indgåelsen af alliancen.









Har bedt UCI om at finde en løsning

Van Aert-klanen meddeler, at den nu har bedt Den Internationale Cykleunion, UCI, om at tage stilling til situationen i håbet om, at der kan findes en løsning.





Fra Sniper Cyclings side gøres det imidlertid gældende, at hele UCI’s kontraktsystem falder til jorden, hvis en rytter trods kontraktlige forpligtelser uden videre kan vende den ene arbejdsgiver ryggen for at fortsætte hos en ny. Og i hvert fald bør det ikke kunne ske uden en godtgørelse.









Roompot, som altså ikke faldt i Wout van Aerts smag, kører næste år videre som Roompot-Charles, hvor den sidste del af titlen hidrører fra den sponsor, som Sniper Cycling har bragt med sig.





Roompot-Charles får blandt andre tilgang af den hollandske trio med WorldTour-erfaring Lars Boom (Lotto-Jumbo), Boy van Poppel (Trek-Segafgredo) og Maurits Lammertink (Katusha-Alpecin).