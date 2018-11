Verdensstjerner brillerer med topunderholdning, selv om kun æren er på spil Cykelsportens to mest eftertragtede trøjer, den regnbuefarvede og den gule, blev præsenteret på fornemste vis i Japan.

At æren stadig kan være et begreb med væsentlig indflydelse på de udfoldelser, som stilles til skue af idrætsudøvere, der længst har erhvervet stjernestatus med gager i millionklassen, leverede den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) og den walisiske Tour de France-vinder Geraint Thomas (Team Sky) i dag i Japan på ganske opløftende manér dokumentation for.



Bevares, de har givetvis hævet en anselig sum for at stille op i Tour de France-organisationens efterhånden traditionelle Saitama Criterium, der er et gadeløb på lidt over 58 km uden tilnærmelsesvis den hæder på spil, som Valverde, Thomas og de øvrige professionelle cykelryttere er vant til at dyste om i langt større sammenhæng.

Men hverken den spanske superveteran eller den britiske Tour-konge stillede sig tilfreds med at hæve hyren.

Valverde og Thomas i direkte duel

Tværtimod beærede de på maksimal vis cykelsportens to mest eftertragtede trikoter, den regnbuefarvede og den gule, ved efter aggressiv kørsel at præsentere dem helt i front med den 38-årige Valverde som en suveræn spurtvinder foran den 6 år yngre waliser, mens hjemmebanehelten Yukiya Arashiro, der til daglig kører for Bahrain Merida, men ved denne lejlighed repræsenterede et japansk landshold, fulgte 6 sekunder senere.

Det var den 6. udgave at Saitama Critérium, der skal ses som et led i Amauy Sport Organisations bidrag til en globalisering af den krævende idræt.

Ud over kloden har ASO engageret sig i adskillige begivenheder, hvor det i helt anderledes udstrækning end i Japan også handler om at opnå resultater, der tæller med i det sportslige verdensbillede.

Japanerne har taget Tour-heltene til sig

I Saitama – en forstad til Tokyo med over en million indbyggere, er der indtil videre kun tale om et pr-fremstød for cykelsporten, og af den overvældende tilskuerinteresse omkring dagens arrangement fremgik det tydeligt, at japanerne længst har taget hovedpersonerne fra ikke mindst Tour de France til sig, som en del af deres helteunivers.

Så meget vigtigere var det også, at først og fremmest Alejandro Valverde og Geraint Thomnas leverede varen.

På den 3,1 km lange rundstrækning, der skulle gennemkøres 19 gange, slap de to, da der manglede 5 omgange, fri sammen med italieneren Vincenzo Nibali samt Arashiro og dennes landsmand Fumiyuki Beppu, som ligeledes stillede op for landsholdet, men siden 2014 har været på lønningslisten hos Trek-Segafredo og er det i hvert fald til udgangen af 2020.

Valverde klart den stærkeste

Thomas og Valverde foretog den definitive offensiv med lidt over 2 omgange tilbage, hvorefter Arashiro kørte alene op til dem.

Den spanske verdensmester var tydeligvis den stærkeste i trioen, men ved 1.000 m mærket prøvede Geraint Thomas at overrumple ham. Valverde var med overbevisende lethed hurtigt på hjul, og der blev han indtil selve spurten, hvor han problemfrit passerede waliseren, mens Arashiro var sat helt ud af spillet i kampen om sejren.

22 sekunder senere fulgte Nibali og Beppu, mens den næste lille gruppe anført af tyskeren Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) og den italienske europamester Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) noteredes for et minus på 50 sekunder.

På ruten med talrige sving opgjordes gennemsnitshastigheden til 44,056 km/t, så selv om der for de fleste rytteres vedkommende var tale om en opgave uden for sæsonen, var det alt andet end afslapning.