Tre Tour de France-stjerner har hver sin opfattelse af næste års rute Af dette års podie-trio fra Champs-Élysees er hollænderen Tom Dumoulin klart den mest negative over for den kommende sommers rute

For tre måneder siden tronede waliseren Geraint Thomas, hollænderen Tom Dumoulin og den kenyansk fødte brite Chris Froome sammen på podiet i Paris efter at have fuldført den 105. udgave af Tour de France som de tre bedste.



I torsdags fulgte de to Team Sky-holdkammerater på nærmeste hold i den franske hovedstad, hvilke finurligheder Tour-arrangørerne agter at udsætte dem for næste år, mens Team Sunwebs hollandske stjerne orienterede sig på afstand.

Med Froome som den mest optimistiske, Thomas den mest neutrale og Dumoulin den helt klart mest negative har de ligesom mange andre tilkendegivet deres mening om den 3.460 km lange kappestrid, der indledes 6. juli i Bruxelles og slutter på Champs-Élysées 28. juli.

»Der er tale om en meget svær rute med adskillige stigninger på over 2.000 m, og den er ikke ideel for mig, men det kan den nu heller ikke siges at have været i år«, lyder det på Team Sunwebs hjemmeside fra den 27-årige hollænder, der i denne sæson sluttede som nr. 2 i både Giro d’Italia og Tour de France.

»Jeg havde meget gerne set væsentligt flere tidskørsels-kilometer end de 54, der nu er ligeligt fordel på 2. etapes holdløb og enkeltstarten på 13. etape i Pau«.

Tom Dumoulin bakkes op af sin australske sportsdirektør Luke Roberts, der understreger, at næste års løb i høj grad apellerer til bjergspecialister.

En tilsvarende opfattelse deles af andre eksperter, der hæfter sig ved, at strabadserne med de få tempokilometer og massevis af stigninger synes at imødekomme de kvaliteter, som eksempelvis franskmændene Romain Bardet (AG2R) og Thibaut Pinot (Groupama FDJ), den spansk-colombianske Movistar-duo Mikel Landa og Nairo Quintana samt Mitchelton-Scotts engelske tvillinger Adam og Simon Yates er i besiddelse af.

Etaperne delt i tre kategorier

En opdeling i tre kategorier, flad, kuperet og bjerg, af de 19 etaper, der ikke enten er et holdløb, 2. etape, eller en enkeltstart, 13., ser således ud:

Flad: 1., 4., 6., 10., 11., 16. og 21.

Kuperet: 3., 5., 8., 9. og 17.

Bjerg: 6., 12., 14., 15., 18., 19. og 20.

Af de sidste har tre mål i over 2.000 meters højde – 14., 19. og 20. – mens yderligere to – 6. og 15. – slutter på en tinde.

Hverken Chris Froome eller Geraint Thomas har ønsket at udtale sig om rollefordelingen i næste års Team Sky-strategi mellem den tidligere firedobbelte Tour-vinder og hans walisiske efterfølger.

Men på Team Skys hjemmeside betegnes Chris Froome som særdeles spændt på den kommende sommers opgave, som giver ham endnu en mulighed for at slutte sig til den eksklusive kvartet bestående af franskmændene Jacques Anquetil og Bernard Hinault, belgieren Eddy Merckx og spanieren Miguel Indurain, der alle har sejret fem gange.

Intens træning i højderne

»Det er en meget anderledes rute med overvældende vægt på bjergene og specielt dem i mere end 2.000 meters højde«, fastslår den 33-årige Froome.



»For mig handler det hvert år om at tilpasse mig de udfordringer, der forestår, og frem mod Tour-starten vil mine forberedelser givetvis i vid udstrækning bestå af træningslejre i højden, så jeg kan stå så stærkt rustet som muligt, når stigningerne tårner sig op«.

Geraint Thomas hæfter sig ligesom holdkammeraten ved de mange tinder, der skal bestiges i Pyrenæerne og Alperne, men begge gør ligeledes opmærksom på, at der venter en meget skrap udfordring inden da.



»6. etape til La Planche des Belles Filles med den ekstra lille tilføjelse, arrangørerne har udtænkt næste år, vil kunne skabe en anselig udskilning«, vurderer Geraint Thomas.

»Ellers mener jeg nok, at det som stort set altid vil være den komplette rytter med et stærkt hold omkring sig, der får succes«.