Overraskende skifte: Årets superhold giver afkald på en skrap trumf UAE Team Emirates køber den colombianske spurtkanon Fernando Gaviria fri af kontrakten med Quick-Step Floors.

Kort tid efter at have indgået en indbringende aftale med en ny hovedsponsor opgiver Patrick Lefevere, chefen for verdens mest vindende cykelmandskab Quick-Step Floors, overraskende at holde på en af sine mest succesrige ryttere, selv om denne egentlig har kontrakt for yderligere en sæson.



Det drejer sig om den 24-årige colombianer Fernando Gaviria, der længe har været sat i forbindelse med UAE Team Emirates, men efter at Lefevere skaffede ny kapital, så det ud til, at sydamerikaneren alligevel ville blive.

I dag meddelte den belgiske manager imidlertid i forbindelse med udgivelsen af en fotobog om Quick-Step Floors, at Gaviria forlader holdet efter 3 succesrige sæsoner.

Har vundet 9 løb i år

UAE Team Emirates har ifølge belgiske medier indvilget i at købe Gaviria fri af kontrakten, og det tilbud, der er blevet fremsat, er så favorabelt, at Lefevere ikke har villet sige nej.

I denne sæson har Gaviria trods et par skadespauser bidraget med 9 sejre til den total på 73, der gør det belgiske kollektiv til det suverænt oftest sejrende.

Senest styrtede colombianeren og brækkede kravebenet allerede på 1. etape i Tyrkiet Rundt, men han har i denne sæson bl.a. brilleret med to etapegevinster i Tour de France, hvor han også optrådte i den gule førertrøje en enkelt dag.

Sidste år slog Gaviria til på 4 etaper i Giro d’Italia, hvor han ligeledes var indehave af førertrøjen én dag, og han sluttede som vinder af pointkonkurrencen.

Alexander Kristoff får konkurrence

I alt har Fernando Gaviria vundet 31 løb for Quick-Step Floors, siden han tiltrådte 1. august 2015.

I januar det år havde han imponeret ved at besejre blandt andre det belgiske holds daværende britiske spurtkanon Mark Cavendish på 2 etaper i Vuelta a San Juan, og han viste sig hurtigt fuldt ud at leve op til forventningerne.

For UAE Team Emirates betyder Gavirias ankomst, at holdet nu råder over to verdensklassesprintere, idet nordmanden Alexander Kristoff fortsætter i arabisk tjeneste.

Har flere andre stærke sprintere

Når Patrcik Lefevere giver slip på sin sydamerikanske guldklump, kan årsagen meget vel tænkes at være, at Quick-Step Floors er rigeligt forsynet med skrappe sprintere.

Ud over italieneren Elia Viviani, der med 18 sejre topper sæsonens vinderliste, findes i truppen nemlig eksempelvis de to unge himmelstormere hollænderen Fabio Jakobsen og colombianeren Alvaro Hodeg, der begge allerede har demonstreret, at de kan begå sig blandt de bedste.

Quick-Step Floors, der næste sæson skifter navn til Deceuninck-Quick Step, har tidligere sagt farvel til hollænderen Niki Terpstra, der skifter til det franske 2. divisionshold Direct Energie, tyskeren Maximilian Schachmann, som går til Bora-hansgrohe, og belgieren Laurens De Plus, der foretrækker Team Jumbo.

Deceuninck-Quick Step bliver i næste sæson med Michael Mørkøv, Kasper Asgreen og debutanten Mikkel Frølich Honoré i rytterstaben og Brian Holm som sportsdirektør særdeles interessant for danske cykelentusiaster.