Mens Danmark venter på Tour de France, er næste års rute klar til offentliggørelse Starten på Tour de France 2019 går 6. juli i Bruxelles, og de øvrige detaljer omkring de 3 ugers strabadser afsløres i morgen i Paris.

Mens initiativtagerne til det stadig mere realistisk udseende projekt om at få Tour de France til Danmark sandsynligvis må vente nogle måneder endnu på, at Amaury Sports Organisation (ASO) officielt bekendtgør, hvor starten på den 3 uger lange rundtur skal afvikles i 2021, afsløres det i morgen i Paris’ Palais des Congrès, hvilke strabadser rytterne skal udsættes for næste sommer.



2021 er året, som den danske organisationskomité håber på, og følger ASO sin seneste fremgangsmåde, kommer udmeldingen om Le Grand Départ det år i løbet af marts 2019.

Noget tilsvarende var i hvert fald tilfældet, da det offentliggjordes, at Nice skulle være startby i 2020.

Det skete 12. marts i år, dagen efter afslutningen på Paris-Nice, men at det lige netop blev den dag, kan selvfølgelig hænge sammen med, at en stor del af ASO-klanen befandt sig i Middelhavsbyen for at følge finalen i det ugelange etapeløb, som også hører ind under den magtfulde arrangørvirksomhed.

Kun de 2 første etaper er officielt bekræftet

Nu og her gælder det imidlertid de begivenheder, der skal udspille sig fra 6. til 28. juli næste år, og her har det længe ligget fast, at de 2 første etaper starter og slutter i Bruxelles.

Derudover har ASO søgt at bevare den resterende del af ruten så hemmelig som overhovedet mulig, men der er vanen tro via lokale medier rundt om i Frankrig sluppet mere eller mindre troværdige detaljer ud.

De giver i grove træk et billede af, hvordan Tour-kortet 2019 vil aftegne sig, men før chefen Christian Prudhomme i morgen ved middagstid har foretaget den officielle præsentation, er det altså kun de to dages udfordringer i den belgiske hovedstad, der endnu har fået ASOs blå stempel.

En hædersgestus til Eddy Merckx

Når Bruxelles er valgt, skal det ses som en hædersgestus til tidernes største cykellegende Eddy Merckx, for i 2019 er det 50 år siden, den nu 73-årige belgier kunne lade sig hylde for den første af sine 5 samlede Tour-triumfer.

Den unge Merckx havde det år inden Touren blandt andet vundet Milano-Sanremo for tredje gang, ligesom han slog til i både Flandern Rundt og Liège-Bastogne-Liege.

Ved sin debut i Tour de France måtte Merckx på prologen i Roubaix se sig slået med 7 sekunder af tyskeren Rudi Altig, men allerede dagen efter erobrede belgieren den første af de 111 gule førertrøjer, han nåede at hjemføre i sin karriere.

Blev slået af Rudi Altig på prologen

Det skete, da hans firmamandskab Faema vandt holdløbet i Woluwe-Saint Pierre – en Bruxelles-forstad, hvor Merckx er vokset op.

I første omgang fik belgieren kun lov at beholde trøjen en enkelt dag, men efter at han havde vundet 6. etape til Ballon d’Alsace og atter bragt sig i spidsen for løbet sammenlagt, lod han sig ikke siden støde fra tronen.

Tværtimod slog Merckx til på yderligere 5 etaper, og ved afslutningen i Paris havde han lagt de to franskmænd Roger Pingeon og Raymond Poulidor henholdsvis 17.54 og 22.13 minutter bagud. Desuden vandt belgieren også både point- og bjergkonkurrencen.

1. etape passerer kendte Merckx-områder

Næste års 1. etape strækker sig efter starten i Bruxelles over 192 km og den passerer blandt andet gennem Woluwe-Saint Pierre og andre af de lokaliteter, hvor Eddy Merckx har udfoldet sig i sine unge dage.

Rytterne skal over Muur van Gergardsbergen, men den kommer allerede efter 43 km, og selv om der også bydes på brosten undervejs, er der lagt op til, at en sprinter kan blive den første indehaver af den gule trøje i den belgiske hovedstad.

Dagen efter gælder det en 28 km holdkørsel i Bruxelles, og dermed tvinges favoritterne til maksimale udfoldelser for ikke at sætte tid til.