Skrap tinde tidligt i Tour de France har altid kåret den endelige vinder

Colombianeren Juan Manuel Soler nåede først til vejs ende 38 sekunder foran spanieren Alejandro Valverde og australieren Cadel Evans, mens Michael Rasmussen i den gule førertrøje fulgte som nr. 6 med et minus på 42 sekunder.

Danskeren havde på den forudgående etape fra Le Grand Bornand til Tignes erobret den eftertragtede trikot takket være en imponerende solooffensiv, der bragte ham til mål 2.47 minutter foran spanieren Iban Mayo.

Dermed var optakten skabt til danskerens imponerende succestog, der sluttede i den bratte, nådesløse nedtur, da han efter også at have vundet 16. etape til Col d’Ausbisque blev smidt ud af løbet af sin hollandske arbejdsgiver Rabobank for at have løjet om sine opholdssteder inden Touren.